Auch wenn die Vorankündigungen der Unternehmen nochmals eine positive Berichtssaison erwarten lassen würden, dürfte es nach all den positiven Gewinnrevisionen der letzten Monate für die Unternehmen schwieriger werden, die Erwartungen deutlich nach oben zu übertreffen - vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Rohstoff-, Transport- und auch Personalkosten weiterhin eine steigende Tendenz zeigen würden.



US-Aktien würden auch dieses Jahr zu den stärksten Aktienmärkten weltweit gehören. Steigende Unternehmensgewinne, gepaart mit anziehenden Aktienrückkaufprogrammen, hätten dabei ebenso wie die äußerst expansive Geldpolitik der FED geholfen. US-Aktien würden aber auch von vielen Trends profitieren: Passive, thematische und ESG-Investments würden allesamt vor allem US-Techtitel begünstigen, die sich häufig mit einer großen Gewichtung in den entsprechenden Indices befinden würden.



Neu hinzugekommen sei zuletzt der stärker werdende Einfluss von Optionsgeschäften seitens der US-Privatanleger, die ebenfalls stark auf US-Techtitel setzen würden. Entsprechend hoch seien US-Aktien bewertet. Die größer werdende Nachfrage von bewertungsinsensitiven Marktteilnehmern sorge dafür, dass die Bewertungen insbesondere für US-Aktien ambitioniert bleiben würden. Daran dürfte sich so schnell nichts ändern, sollten die US-Anleiherenditen nicht schnell und stark wider Erwarten ansteigen.



Im Gegensatz dazu hätten sich Schwellenländeraktien (vor allem China) deutlich vergünstigt, trotz positiver Unternehmensergebnisse. Der Markt preise nun eine deutlich höhere Risikoprämie aufgrund der Regulierungsunsicherheit in China ein, das heiße aber auch, dass bei einer abnehmenden Unsicherheit diese Aktien deutliches Aufholpotenzial hätten. Die starke Performance von Indien dieses Jahr und die zuletzt bessere Entwicklung von Japan würden zeigen, dass das Preismomentum für Asien sich zuletzt verbessert habe.



Nach der starken YTD-Performance und damit einhergehend den höheren Bewertungslevels seien viele Marktteilnehmer zuletzt vorsichtiger geworden und hätten sich über den Optionsmarkt nach unten abgesichert - nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass es eine Vielzahl von Risiken (Tapering, Covid-19, China etc.) gebe. Jedoch gebe es eigentlich nie keine Risiken. Und wenn viele Investoren eine stärkere Korrektur erwarten würden und entsprechend positioniert seien, dann bleibe diese in der Regel aus. Der Markt falle umso stärker, je mehr Anleger auf dem falschen Fuß erwischt würden. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten auch ins neue Jahr hinein konstruktiv bleiben, zumal sie Konjunkturrückenwind für nächstes Jahr erwarten und Anleihen für viele Anleger keine Renditealternative darstellen würden. Aufholpotenzial dürften vor allem asiatische Aktien haben. (Horizonte Q4 2021) (21.09.2021/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Starke Unternehmensgewinne, Überschussliquidität und die Alternativlosigkeit sorgten für freundliche Aktienmärkte, so Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg.Die von vielen Anlegern befürchtete Sommerkorrektur sei somit ausgeblieben. Stattdessen seien neue Allzeithochs vermeldet worden, vor allem bei US-Aktien. Am besten hätten sich jedoch im dritten Quartal japanische Aktien entwickelt, beflügelt durch den Rücktritt von Premierminister Yoshihide Suga, und europäische Small Caps. Geholfen habe dabei die Wiederöffnung der Wirtschaft in Europa im Zuge des Impffortschritts. Asien ex Japan sei der große Underperformer in Q3 gewesen, vor allem chinesische Aktien hätten aufgrund von Wachstums- und Regulierungssorgen deutlich nachgegeben.Die Analysten hätten ihre Gewinnschätzungen im Einklang mit der starken Q2-Berichtssaison nach oben revidiert. Der Konsensus erwarte einen Gewinnanstieg von 43% für 2021 für die Industrienationen und von 51% für die Schwellenländer - die Spreizung zwischen den Regionen sei allerdings groß. Für die Schweiz würden die Analysten mit einem Gewinnwachstum von gut 10% rechnen, für Lateinamerika von ca. 240%. Für nächstes Jahr werde dann eine homogenere und normalere Unternehmensgewinnentwicklung antizipiert, die sich in Konsensus-Gewinnwachstumsprognosen von -4% bis 11% niederschlage. Der Konsensus sei dabei vor allem optimistisch für asiatische Länder.