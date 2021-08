Die für die Anleger beruhigenden Worte des FED-Chefs vom vergangenen Freitag hätten vor allem die Techwerte an den US-Börsen weiter angetrieben. Sowohl die NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) als auch der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) hätten neue Höchstwerte erklommen, während der Dow (ISIN US2605661048/ WKN 969420) ein leichtes Minus verzeichnet habe (Dow Jones -0,16%, S&P 500 +0,43%, NASDAQ Comp. +0,90%). Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) seien um 3,04% auf ein neues Rekordhoch nach oben gesprungen.



Der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) tendiere aktuell fest bei 28.087 Zählern (+1,07%).



Der österreichische Immobilienkonzern S IMMO (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) wolle den geplanten Verkauf seines Anteils am Rivalen IMMOFINANZ (ISIN AT0000A21KS2/ WKN A2JN9W) noch in diesem Jahr erledigen. "Die Nachfrage ist da, es gibt für uns einige Optionen", habe Vorstandschef Ettenauer gesagt. Nach dem gescheiterten Übernahmeversuch der IMMOFINANZ im Juni habe der S IMMO-Chef eine Entflechtung der gegenseitigen Beteiligungen in Aussicht gestellt. S IMMO halte an IMMOFINANZ 13,4%, IMMOFINANZ wiederum sei mit 26,5% an S IMMO beteiligt. (31.08.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenauftakt präsentierte sich der deutsche Aktienmarkt mit ruhigem Handel, berichten die Analysten der NORD/LB.Am Ende habe es für leicht steigende Notierungen gereicht (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,22%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,39%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,70%). Chemiewerte seien am Berichtstag gesucht gewesen. An der DAX-Spitze hätten Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) 2,13% gewonnen, im MDAX sei es für LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) sogar um 4,37% nach oben gegangen. Nach einem Übernahmeangebot seien ADVA-Aktien (ISIN DE0005103006/ WKN 510300) im SDAX um 10,23% in die Höhe geschossen.