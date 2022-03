Europäische Indices wie der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten in den vergangenen Wochen deutlich stärkere Abschläge hinnehmen müssen als ihre US-Pendants S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420). Zwischenzeitlich hätten sie allerdings überproportional zulegen können. Hoffnungen auf vermeintliche Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland hätten Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen und für eine deutliche Kurserholung gesorgt. Schließlich sei gerade der DAX durch den deutlichen Kursrückgang um zeitweilig mehr als 20% moderat bewertet gewesen. Die Analysten der Helaba hätten darauf bereits hingewiesen. Dabei sei auch eine markante Abschwächung der Konjunktur eingepreist worden, die Frühindikatoren wie die ZEW-Konjunkturerwartungen zuletzt ebenfalls angezeigt hätten. Der in der kommenden Woche zur Veröffentlichung anstehende ifo-Index dürfte ein ähnliches Bild zeichnen.



Wie schnell sich diese Scharte wieder auswetzen lasse, hänge wohl in erster Linie mit dem weiteren Verlauf des Geschehens in der Ukraine zusammen und sei daher mit enormer Unsicherheit verbunden. Somit bestehe die Gefahr, dass die von den Marktteilnehmern zuletzt gehegten Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung enttäuscht werden könnten und es zu erneuten Kursrückgängen komme.



Indessen habe die US-Notenbank auf ihrer jüngsten Sitzung das Leitzinsband um 25 Basispunkte auf 0,25-0,50% erhöht und weitere Schritte in Aussicht gestellt. Bekanntlich seien Zinserhöhungsphasen nicht die beste Zeit für Aktien, was jedoch nicht bedeute, dass Dividendentitel bereits zu Beginn einer Zinserhöhungsphase negativ reagieren würden. Schließlich würden die geldpolitischen Zügel i.d.R. gestrafft, während die Wirtschaft expandiere und die Unternehmensgewinne steigen würden. Allerdings zeige die Historie, dass Aktien in der Zinserhöhungsphase nicht mehr so stark wachsen würden wie die Unternehmensgewinne, sondern ein Teil für den Bewertungsabbau verwendet werde. Angesichts einer trotz der jüngsten Korrektur noch immer recht hohen Bewertung bei US-Titeln werde dies voraussichtlich auch in diesem Zyklus der Fall sein. Begrenzt werde das Kurspotenzial durch den sich zuletzt schon merklich abflachenden positiven Gewinnrevisionstrend.



Die Kombination aus Krieg, hohen Rohstoff- und Energiekosten sowie steigenden Zinsen seien eine Herausforderung für Aktien. Zumindest europäische Titel seien inzwischen aber moderat bewertet, was sie für mittelfristig orientierte Anleger interessant mache. Allerdings dürfte die Schwankungsanfälligkeit des Marktes bis auf Weiteres sehr hoch bleiben. (18.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine ist weiterhin das dominierende Thema an den Aktienmärkten, so die Analysten der Helaba.Zuletzt hätten Hoffnungen auf eine vermeintliche Entspannung für eine Erholung gesorgt.