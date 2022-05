Dabei hätten europäische Titel aus dem DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und dem EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) gegenüber ihren US-Pendants aus dem S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) relative Stärke entwickelt. Der US-Leitindex habe zuletzt neue Jahrestiefststände markiert und drohe, in einen Bärenmarkt (= Rückgang um mehr als 20%) abzurutschen. Steigende Zinsen würden hoch bewertete Aktien wie im US-Technologiesektor besonders hart treffen. Die Prognosen der Analysten würden sich daher auf dem Prüfstand befinden.



Mittlerweile sei der Pessimismus gerade unter den US-Anlegern schon so stark ausgeprägt, dass er im Sinne der Kontraindikation allmählich Unterstützung für Aktien liefern sollte. In früheren Phasen sei auf solche Stimmungstiefs häufig eine kräftige Erholung gefolgt. Allerdings fehle bislang, dass sich die Angst der Anleger in Panik steigere, was an der für einen Ausverkauf noch niedrigen impliziten Volatilität zu erkennen sei. Zudem sei es für eine Bodenbildung notwendig, dass sich die Konjunkturwartungen bald wieder verbessern würden. Hierzulande werde das in der Berichtswoche anstehende ifo Geschäftsklima sowie die Einkaufsmanagerindices wichtige Hinweise liefern.



Die Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks sei inzwischen weitgehend abgeschlossen. Die Unternehmen hätten dabei per saldo positiv überraschen können. Bei den Gewinnschätzungen für DAX, EURO STOXX 50 und S&P 500 würden sich Auf- und Abwärtsrevisionen derzeit die Waage halten. Dennoch würden auf Indexebene die Gewinnerwartungen weiter ansteigen. Für die kommenden zwölf Monate werde mit einem Zuwachs der Nettoergebnisse zwischen gut 6% (DAX) und knapp 10% (S&P 500) gerechnet.



Indessen habe sich die Bewertungssituation verbessert. Der DAX werde inzwischen leicht unter seinem fairen Wert gehandelt, der S&P 500 habe seine zeitweilig massive Überbewertung abgebaut und sei aktuell am oberen Rand des langfristigen Normalbandes angelangt. Auch wenn damit noch nicht auszuschließen sei, dass die Notierungen weiter nachgeben und sich die Bewertungen weiter verbilligen würden, dürfte der Abgabedruck allmählich nachlassen. Gerade für langfristig orientierte Investoren würden Schwächephasen die Gelegenheit eröffnen, Positionen aufzubauen. Aufgrund der deutlich günstigeren Bewertungssituation sollte der Anlageschwerpunkt auf Aktien aus dem DAX und dem EURO STOXX 50 gelegt werden.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine ungünstige Mischung aus hohen bzw. steigenden Inflationsraten und zumeist rückläufigen oder niedrigen konjunkturellen Frühindikatoren drückt weiterhin die Notierungen an den globalen Aktienmärkten, so die Analysten der Helaba.Die jüngste Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern zeige, dass institutionelle Investoren zu aggressive Zinserhöhungen der Notenbanken als größtes Risiko ansehen würden, gefolgt von der Angst vor einer globalen Rezession. Auch in der Presse sei immer öfter das "R"-Wort zu finden. Als Konsequenz würden Anleger von Aktien in Liquidität umschichten. Auch wenn bei vielen Indices immer wieder kleinere Zwischenerholungen zu beobachten seien, sei es den meisten Börsenbarometern bislang nicht gelungen, die seit den Höchstständen vom Jahresanfang etablierten Abwärtstrends zu durchbrechen.