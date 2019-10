Ein gutes Wachstum im Bereich Consumer habe dem Konsumgüterkonzern Beiersdorf (ISIN DE0005200000/ WKN 520000) zu einem Umsatzplus in den ersten neun Monaten verholfen. Die Erlöse seien nominal um 6,0% (organisch +4,3%) auf 5,725 Mrd. EUR gewachsen. Beiersdorf habe für 2019 ein Umsatzwachstum von etwa 3% bis 5% bekräftigt, das zu einem Großteil aus dem Consumer-Geschäft komme. Der Bereich tesa werde mit einem Zuwachs von 1% bis 2% deutlich schwächer wachsen.



Ein starkes organisches Wachstum in allen Unternehmensbereichen habe Fresenius in Q3 weiter zulegen lassen. Der Umsatz habe sich auf 8,9 Mrd. EUR erhöht (+8%). Das bereinigte Konzernergebnis habe wegen hoher Investitionen beim Wachstum nicht mithalten können und sei nur um 2% auf 453 Mio. EUR gestiegen. Fresenius habe den Ausblick für 2019 bestätigt und rechne unverändert mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 4% bis 7% und einem währungsbereinigten Konzernergebnis in etwa auf Vorjahresniveau.



Die Fresenius-Dialysetochter FMC sei in Q3 in allen Regionen gewachsen. Der bereinigte Umsatz sei auf 4,375 (4,051) Mrd. EUR gestiegen, das bereinigte Konzernergebnis habe um 6% auf 363 Mio. EUR zugelegt. Für 2019 erwarte FMC ein bereinigtes Umsatzwachstum zwischen 3% und 7% und ein bereinigtes Konzernergebnis von -2% bis +2%.



Symrise (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) lasse sich auch von einer schwächeren Wirtschaftsentwicklung nicht aufhalten: In den ersten neun Monaten hätten die Erlöse auf 2,551 (2,383) Mrd. EUR erhöht werden können. Konzernchef Bertram habe vor diesem Hintergrund seine Jahresziele bekräftigt (Umsatz: +5% bis +7%, EBITDA-Marge: Ca. 21%).



BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) habe in Q3 u.a. unter rückläufigen Öl- und Gaspreisen gelitten. Das bereinigte Ergebnis sei auf 2,25 (3,83) Mrd. USD gesunken. Netto sei durch Abschreibungen in Höhe von 2,6 Mrd. USD auf das verkaufte US-Gas-Geschäft ein Verlust von 750 Mio. USD entstanden. (30.10.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,02%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,23%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,47%) ließen es am Dienstag relativ ruhig angehen, berichten die Analysten der NORD/LB.Sie würden auf die Entscheidung der FED warten, die am Mittwoch anstehe. Das Geschehen sei daher vor allem durch Quartalsberichte geprägt gewesen. Während Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) und die Tochter Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) von den guten Quartalsergebnissen profitiert hätten (+4,57% bzw. +4,65%), seien die Zahlen der Deutschen Börse AG (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) nicht so gut angekommen (-2,40%).Die Zurückhaltung vor dem anstehenden Zinsentscheid der Notenbank und durchwachsene Quartalsbilanzen hätten an der Wall Street für Einbußen gesorgt: Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,07%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,08%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,59%. Nach einem jeweils starken dritten Quartal hätten Merck & Co. (ISIN US58933Y1055/ WKN A0YD8Q) 3,53% gewonnen, Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) seien 2,49% vorgerückt. Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) habe die Erwartungen nicht ganz erfüllen können, die Aktie habe 2,12% abgegeben.