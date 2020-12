Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) lag gestern im Tagesverlauf moderat im Minus, kurz vor Handelsschluss konnte er sich jedoch knapp in den positiven Bereich retten, berichten die Analysten der Helaba.Unklarheiten bestünden weiterhin im Zusammenhang mit dem Brexit. Je länger keine Lösung zwischen der EU und Großbritannien gefunden werde, desto weniger Zeit bleibe dafür. Auch die wieder aufkommenden Spannungen zwischen den USA und China seien zu nennen. Nachdem die USA 14 chinesische Beamte im Zusammenhang mit dem sogenannten Sicherheitsgesetz - nach Auffassung der USA untergrabe dieses die Freiheiten in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong - mit Sanktionen belegt hätten, habe die Regierung in Peking mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. Für Spannung würden auch die Sitzung der EZB sowie der EU-Gipfel sorgen.Insgesamt würden die Abwärtsrisiken damit etwas zunehmen. Allerdings gelte es zu berücksichtigen, dass die Trends auf allen Zeitebenen noch immer positiv zu beurteilen seien. Widerstände würden sich bei 13.313, 13.358, 13.411 und 13.460 finden. Unterstützung gehe von den Marken bei 13.218 (21-Tagelinie), 13.160, 13.112, 13.045 und 12.968 Punkten aus. (09.12.2020/ac/a/m)