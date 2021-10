Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) im allgemein schwachen Börsenmonat September noch halbwegs gut aus der Affäre ziehen konnte, scheint dieses Vorhaben im Oktober deutlich schwieriger zu werden, so Christian Schmidt von der Helaba.



Gleich am ersten Handelstag sei der deutsche Leitindex erneut unter die Räder geraten. Lange Zeit seien die verschiedenen Belastungsfaktoren ausgeblendet worden, nun gelinge dies nicht mehr, zumal sich abzeichne, dass die Probleme eher größer würden. Beispielhaft sei die deutsche Inflationsrate angeführt, die mit über 4% auf das höchste Niveau seit über 28 Jahren gestiegene sei. Auch die Lieferkettenproblematik mache sich weiterhin bemerkbar, in dessen Zuge insbesondere die Automobilindustrie zu leiden habe. Kleinere Zulieferer müssten bereits die Segel streichen. Für Unsicherheit würden auch die steigenden Renditen sorgen, zudem sei unklar, wie sich die Lage rund um die China Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) entwickle. Spannend verspreche auch die Quartalsberichtssaison zu werden. Bereits in dieser Woche würden erste US-Zahlen veröffentlicht, bevor sich ab dem 11. Oktober der Kalender deutlich fülle.



Der DAX habe am Freitag sein Tagestief bei 14.983,80 Zählern markiert. Dies sei bemerkenswert, da die 200-Tagelinie bei 15.005 Punkten und der 200-Tage-EMA bei 14.965 Punkten zu finden seien. Im ersten Anlauf habe diese Haltezone verteidigt werden können. Einem zweiten Angriff würden diese Marken häufig nicht mehr Stand halten, da dieser meist mit noch größerer Dynamik vollzogen werde. Insofern gelte es den Blick weiterhin nach unten zu richten. Die nächsten Supporte würden sich bei 15.134 Zählern, 15.048 Zählern, 14.912 Zählern, 14.855 Zählern und 14.804 Zählern definieren lassen. Ein vom Wochenchart abgeleitetes, "großes" Kursziel entfalle auf das 14.092er Level, entsprechend würde mit dem Erreichen der erstgenannten Supports weiterer Abwärtsspielraum bestehen. (04.10.2021/ac/a/m)



