Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person



(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze Akasol-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Akasol-Aktie:

46,315 EUR -4,41% (11.07.2019, 17:25)



Tradegate-Aktienkurs Akasol-Aktie:

46,335 EUR -4,53% (11.07.2019, 17:37)



ISIN Akasol-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN Akasol-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol Akasol-Aktie:

ASL



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (11.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) mit einer Kaufempfehlung auf.Um die Erforschung und Umsetzung alternativer Mobilitätskonzepte zu realisieren, habe sich die 1990 aus der Technischen Universität Darmstadt hervorgegangene Akasol AG mit dem erfolgreichen Börsengang Mitte 2018 im ersten Schritt ausreichend Kapital für weiteres Wachstum verschafft. Mit den Finanzmitteln sollten nun im zweiten Schritt die erforderlichen nationalen und internationalen Produktionskapazitäten aufgebaut werden, um in den nächsten Jahren den hohen Auftragsbestand von mittlerweile 1,47 Mrd. Euro (per Ende 2018) abzuarbeiten.Das auf Basis von jahrzehntelanger Forschungs- und Entwicklungstätigkeit (F&E) in der E-Mobilität aufgebaute Technologieportfolio der Akasol AG bilde die Basis für die proprietären Lithium-Ionen-Hochleistungsbatteriesysteme, die heute schon in Nutzfahrzeugen (Busse, Trucks etc.), wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenzügen, Minenfahrzeugen oder Schiffen und Booten sowie Schnellladestationen zum Einsatz kommen würden.Akasol beabsichtige, weitere rund 25 Mio. Euro der IPO-Erlöse in F&E zu investieren, um auch in Zukunft Kunden als technologieunabhängiger Batteriesystemhersteller innovative und nachhaltige Batteriesystemlösungen anzubieten, die hinsichtlich Kompatibilität und technologischer Entwicklung eine langfristige Perspektive bieten würden.Für 2019e plane Akasol mit Umsätzen von mindestens 60 Mio. Euro (FMRe: 60,4 Mio. Euro) bei einer EBIT-Marge von mindestens 7% (FMRe: 7%). Bis 2022e sollten die Umsätze nach Vorstellung des Akasol-Managements auf mindestens 200 Mio. Euro ansteigen. In der detaillierten Planungsperiode des Analysten (2019e bis 2021e) würden die erwarteten Konzernerlöse im Jahr 2021e 190,4 Mio. EUR erreichen.Die Multiplikator-Bewertung des Analysten liefere einen fairen Wert je Akasol-Aktie von 71,40 Euro. Omerovic gewichte den DCF-Wert mit 80%, die Wertindikation aus der Peer Group-Analyse mit 20% und leite hieraus einen gewichteten fairen Wert von 57,36 Euro je Akasol-Aktie ab.Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, startet seine Coverage mit einer "kaufen"-Empfehlung und setzt das Kursziel bei 57,00 Euro je Aktie. (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.