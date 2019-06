Börsenplätze Akasol-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Akasol-Aktie:

40,55 EUR -1,10% (25.06.2019, 11:20)



Tradegate-Aktienkurs Akasol-Aktie:

40,55 EUR -1,22% (25.06.2019, 11:11)



ISIN Akasol-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN Akasol-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol Akasol-Aktie:

ASL



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (25.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) auf.Die Hessische Akasol AG sei wohl Europas größter Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriesysteme für Nutzfahrzeuge, schreiben die Fachanalysten von EQUI.TS aus Frankfurt und starten mit dieser Einschätzung ihre regelmäßige Beobachtung. Das Management sehe sich "im Plan"; das sei auch die zentrale Botschaft auf der HV in Darmstadt gewesen. Dort hätten die Analysten den Eindruck gewonnen, dass der Serien-ramp-up an Dynamik gewinne und die massiven Kapazitätsausweitungen planmäßig vorankämen. Qualität und Sicherheit hätten dabei vor allzu schneller Expansion klaren Vorrang.Mit den Kennzahlen des Q1/19 hätten sich auch die Profitabilitätsauswirkungen der wachsenden Serienfertigung gezeigt. Es werde kräftig gewachsen und investiert. Die aktuelle Produktionskapazität von bis zu 300 MWh im Jahr solle bis 2020 auf bis zu 800 MWh ausgebaut werden.Die EQUI.TS-Schätzung orientiere sich an der Guidance und erwarte im Laufe des Jahres eine Wachstumsbeschleunigung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link