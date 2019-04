Xetra-Aktienkurs Akasol-Aktie:

45,45 EUR -1,52% (25.04.2019, 12:23)



Tradegate-Aktienkurs Akasol-Aktie:

45,25 EUR -0,55% (25.04.2019, 12:49)



ISIN Akasol-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN Akasol-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol Akasol-Aktie:

ASL



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (25.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Akasol: Aktie wieder im Aufwärtstrend - AktienanalyseAls Akasol (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) Mitte 2018 an die Börse ging, bestanden Zweifel am Geschäftsmodell, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Konzern, der Batteriesysteme für Busse, Bahnen, Lkws, Industriefahrzeuge und Boote herstelle und zu dessen größten Kunden Daimler und Volvo zählen würden, habe 2017 gerade mal Erlöse von 14,5 Mio. Euro und einen Gewinn (EBIT) von 1,1 Mio. Euro erzielt. Angesichts dessen sei der Börsenwert von knapp 294 Mio. Euro gemessen am Emissionskurs von 48,50 Euro reichlich ambitioniert erschienen. Tatsächlich sei der Nebenwert nach einem kurzen Höhenflug abgestürzt - in der Spitze bis auf knapp unter 30 Euro. Doch allmählich scheinen die Börsianer wieder Vertrauen zu fassen, so die Experten.Dazu hätten auch die 2018er Geschäftszahlen beigetragen. Demnach sei der Umsatz von Akasol im vergangenen Jahr dank des Trends zur Elektromobilität um 49,1 Prozent auf 21,6 Mio. Euro nach oben gesprungen. Das Betriebsergebnis (EBIT) habe sich von 1,1 auf rund 1,7 Mio. Euro verbessert. Im laufenden Jahr strebe das Unternehmen einen Umsatz von mindestens 60 Mio. Euro an - fast eine Verdreifachung gegenüber 2018. Für Planungssicherheit sorge der hohe Auftragsbestand von rund 1,5 Mrd. Euro, der bis ins Jahr 2024 reiche. Auf lange Sicht peile das Unternehmen Erlöse im dreistelligen Millionenbereich an. Aber: Das Wachstum von Akasol erfordere eine massive Erweiterung der Kapazitäten, habe Vorstandschef Sven Schulz gesagt. Neben dem nationalen Ausbau werde aktuell auch über einen neuen Standort in den USA verhandelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Akasol-Aktie: