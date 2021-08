Für 2020 weise Aka Brands eine Brutto-Marge von 59% aus und liege damit oberhalb der 50%-Marke, die im D2C-Sektor als Hürde für ein erfolgreiches Geschäft gelte. Bislang sei die Gruppe schwerpunktmäßig in den USA und Australien aktiv, wo sie 89% ihrer Umsätze erziele. Gerade der US-amerikanische D2C-E-Commerce-Markt solle Analysten zufolge in den nächsten Jahren stark wachsen: von 129 Mrd. USD aktuell auf 175 Mrd. USD im Jahr 2023. Mit einem Umsatz von 218 Mio. USD im ersten Halbjahr 2021 kratze Aka Brands also gerade einmal an der Oberfläche.



Für eine Bewertung von Aka Brands würden noch Informationen wie z.B. die angestrebte Bewertung fehlen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Analyse. (Analyse vom 25.08.2021)



Unternehmensprofil:



Zur Unternehmensgruppe Aka Brands gehören die Mode-Labels Princess Polly, Petal & Pup und Rebdolls sowie die Marke Culture Kings. Sie entstand aus einer Reihe von Akquisitionen der Private Equity-Gesellschaft Summit Partners. Die einzelnen Marken haben sich auf das Direct-to-Consumer(D2C)-Geschäft spezialisiert - sie vertreiben ihre Mode und Accessoires rein über ihre eigenen Websites und ohne Zwischenhändler. Bislang ist die Gruppe schwerpunktmäßig in den USA und Australien aktiv. (25.08.2021/ac/a/n)



