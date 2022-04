Wien (www.aktiencheck.de) - Der jüngst gemeldete Boom bei den Ticketbuchungen der US-Fluggesellschaften American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) und United Airlines(ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Ticker-Symbol: UAL) verhalf gestern auch den Aktien der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) zu einem Kursplus von 4,7%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Papiere von Xerox (ISIN: US98421M1062, WKN: A2PPE1, Ticker-Symbol: XER2, NASDAC-Ticker-Symbol: XRX) seien hingegen um 15,7% abgestürzt. Die Erlöse seien geschrumpft und zugleich sei das Unternehmen in die roten Zahlen gerutscht. Xerox leide sichtlich unter dem Trend zur Digitalisierung, der sich mit der Pandemie beschleunigt habe.Erneut abwärts sei es für Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) gegangen. Die Aktien der Online-Videothek seien gestern noch einmal um 3,5% gefallen, nachdem sie als Reaktion auf einen überraschenden Kundenschwund am Mittwoch bereits um rund 35% eingebrochen sewien. Pershing Square, der Hedgefonds des Milliardärs William Ackman, habe angeblich seine 3,1 Millionen Netflix-Papiere abgestoßen und dabei einen Verlust von USD 400 Mio. in Kauf genommen. (22.04.2022/ac/a/m)