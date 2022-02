DER AKTIONÄR bevorzugt Airbus gegenüber Boeing und hat ein Kursziel von 140 Euro ausgegeben, so Martin Mrowka. (Analyse vom 09.02.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Zwist mit der Fluggesellschaft des Golf-Emirats Katar habe Airbus wie erwartet einen mageren Januar beschert. Sowohl bei den Auslieferungen als auch bei den Neubestellungen abzüglich Stornierungen habe Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471) vor den Europäern gelegen. Doch auch der US-Konzern habe so seine Probleme. Beide Aktienkurse würden jedoch zulegen.Airbus habe im Januar 30 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben, habe der DAX-Konzern mitgeteilt. Die Mehrzahl der Auslieferungen sei dabei auf die neuen Mittelstreckentypen A320neo und A321neo entfallen. Im Dezember habe der Hersteller in einem Schlussspurt jedoch noch 93 Maschinen ausgeliefert.Der Jahresanfang falle bei Airbus üblicherweise schwach aus, da der Hersteller in der Regel im Monat zuvor Gas gebe, um seine Auslieferungsziele zu erreichen. Dennoch habe der Konzern diesmal etwas mehr Startschwierigkeiten, denn der Disput mit seinem wichtigen Kunden Qatar Airways habe Airbus' Auftragsbilanz im Januar überschattet.Zwar habe der europäische Flugzeugbauer im vergangenen Monat neue Bestellungen über 36 Flugzeuge eingesammelt. Allerdings hätten dem auch 52 Stornierungen gegenübergestanden, darunter allein 50 Maschinen des A321neo, die für die Araber-Airline vorgesehen gewesen seien. Airbus selbst habe im Zwist mit der arabischen Fluggesellschaft deren gesamte Bestellung gekündigt.Der Flugzeugbauer habe damit außergerichtliche Konsequenzen gezogen, nachdem die Airline des Emirats Katar im Dezember gegen Airbus beim High Court in London eine Klage wegen der Oberflächen-Beschichtung bei seinem Großraumjet A350 eingereicht habe und Schadenersatz von gut 600 Mio. Dollar fordere.Bei den Auslieferungen aber habe Airbus im vergangenen Jahr Boeing erneut hinter sich gelassen: 2021 habe der deutsch-französische Konzern 611 Flugzeuge ausgeliefert und damit das eigene Ziel von etwa 600 Maschinen übertroffen. Das Niveau von 863 Auslieferungen aus dem Rekordjahr 2019 sei jedoch weit entfernt gewesen.Auch am Aktienmarkt spüre man von den flauen Auslieferungszahlen von Airbus nichts. Am Mittwoch starte die Airbus-Aktie auf Xetra mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 116,50 Euro.Die Auseinandersetzung zwischen Airbus und seinem (früheren) Großkunden Qatar Airways sei ärgerlich und teuer. Dennoch sollten die Europäer etwas besser für die Zukunft ausgerichtet sein.