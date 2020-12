Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

90,25 EUR -1,83% (15.12.2020, 15:55)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

90,95 EUR -1,09% (15.12.2020, 15:41)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (15.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Langstrecken-Flugzeuge wie Airbus A380 oder Boeing 787 würden Corona-bedingt wohl noch mehrere Jahre lang zu den wenig gefragten Reisemitteln gehören. Airbus stelle die Produktion seines Super-Jumbos ganz ein, Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471) produziere weniger "Dreamliner". Und die Fluggesellschaften würden keine neuen brauchen. Thai Airways versuche nun, zwei seiner sechs A380 gebraucht abzustoßen. Airbus habe aber an anderer Stelle gute Chancen, Boeing in Zukunft abzuhängen.Die thailändische Fluggesellschaft kämpfe ums finanzielle Überleben. Seit Mai stecke Thai Airways in einem umfangreichen Sanierungsverfahren. Um sich liquide Mittel zu beschaffen, habe Thai im Sommer angekündigt ihre gesamte Boeing 747 Flotte verkaufen zu wollen. Nun stünden auch zwei Airbus A380 zum Verkauf. Jedenfalls werde über die "Thai Aircraft Trading Website" versucht, mögliche Interessenten ausfindig zu machen.Auch andere Airlines hätten angekündigt, den Super-Jumbo aus ihrem Flugprogramm zu entfernen, etwa die Lufthansa. Lediglich Emirates sehe in dem A380 eine "Erfolgsgeschichte" und fliege mit dem Doppeldecker bereits wieder auf mehreren Strecken.Die Aussicht auf eine Beherrschung oder Abmilderung der Corona-Pandemie habe die Aktienkurse beider Flugzeugbauer seit November kräftig nach oben getrieben. Sowohl Airbus als auch Boeing dürften von den langfristigen Wachstumsaussichten weiter profitieren. Auch da Boeing bei Produktentwicklung und Innovation ziviler Flugzeuge ins Hintertreffen geraten könnte, bevorzuge DER AKTIONÄR die Airbus-Aktie.Engagierte Anleger lassen ihre Gewinne bei der Airbus-Aktie laufen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link