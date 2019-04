XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

118,04 EUR -0,42% (04.04.2019, 13:40)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

117,90 EUR -0,67% (04.04.2019, 13:59)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (04.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) und erhöht das Kursziel von 113 auf 115 Euro.Der wichtigste Airbus-Rivale Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471) habe Probleme mit seinem Modell 737 MAX, nachdem binnen weniger Monate zwei Flugzeuge dieses Typs abgestürzt seien. Ursache für die Abstürze sei wahrscheinlich die Steuerungssoftware MCAS, deren Update sich verzögere. Durch das weltweite Flugverbot für die bisher 371 ausgelieferten 373 MAX-Maschinen habe bereits TUI eine Gewinnwarnung aussprechen müssen.Insgesamt bedeute das 737 MAX-Problem (insgesamt 346 Tote bei beiden Abstürzen) nach Meinung des Analysten neben finanziellen Belastungen (Sammelklage eingereicht, Auftragsverluste) auch ein erheblicher Imageschaden. Das MDAX-Unternehmen sollte in Anbetracht der Marktstruktur (Duopol) vom Imageschaden des Hauptkonkurrenten profitieren können. Der positive Newsflow für den europäischen Flugzeugbauer sei in den letzten Wochen weiterhin positiv gewesen (Probleme bei Boeing (Abstürze und WTO-Entscheidung), Großauftrag über 300 Flugzeuge aus China (Listenpreis: rund 35 Mrd. USD)). Diermeier habe seine Erwartungen für 2020 (u.a. berichtetes EPS: 6,65 (alt: 6,25) Euro; bereinigtes EPS: 6,88 (alt: 6,48) Euro) erhöht.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bewertet die Airbus Group-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde von 121 Euro auf 137 Euro angehoben. (Analyse vom 04.04.2019)Börsenplätze Airbus-Aktie: