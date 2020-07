- 14:15 Uhr, USA, ADP-Beschäftigungsbericht für Juni

- 16:00 Uhr, USA, ISM-Index zum verarbeitenden Gewerbe für Juni

- 20:00 Uhr, FOMC-Sitzungsprotokoll



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe während der asiatischen Sitzung einen Rückzieher gemacht. Die Abwärtsbewegung sei an der 200-Stunden-Linie gestoppt worden und der Kurs habe sich zu erholen begonnen. Technische Probleme hätten jedoch dazu geführt, dass der Markt rund drei Stunden lang geschlossen geblieben sei. Der Index habe den Handel um 11:30 Uhr mit einer bärischen Kurslücke von 50 Punkten wieder aufgenommen, bevor er einen Sturzflug habe hinnehmen müssen. Der DAX werde derzeit nahe der Untergrenze der lokalen Marktgeometrie gehandelt (12.250-Punkte-Bereich). Die Verteidigung dieses Bereichs und die spätere Rückkehr über die kurzfristige Zone bei 12.300 Punkten könnte als bullisch angesehen werden, aber die Marktstimmung dürfte von den US-Daten am Nachmittag abhängen. Sollte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen, könnte der Unterstützungsbereich bei 12.200 Punkten gefährdet sein.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) und PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) hätten gestern bekanntgegeben, dass sie ihre Werbeausgaben auf Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) aussetzen würden. Facebook habe in letzter Zeit den Abgang vieler Werbekunden erlebt. Das Social-Media-Unternehmen sei dafür kritisiert worden, dass es versäumt habe, Hassreden auf seiner Plattform zu stoppen.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) habe gestern einen umfassenden Umstrukturierungsplan angekündigt. Der europäische Flugzeugbauer plane, im Laufe des nächsten Jahres bis zu 15.000 Arbeitsplätze abzubauen. Das Unternehmen habe gesagt, es rechne nicht damit, dass der Flugverkehr vor 2023 oder gar 2025 wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehren werde. Die Kürzungen würden sich auf rund 10% der weltweiten Airbus-Belegschaft belaufen und seien die größten, die das Unternehmen jemals verzeichnet habe.



Der Verwalter von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) habe gesagt, er habe starkes Interesse an den Vermögenswerten des Unternehmens erhalten und werde Banken in Kürze beauftragen, Teile des Unternehmens zu verkaufen. Ziel des Verwalters sei es, den Geschäftsbetrieb der Wirecard-Niederlassungen zu stabilisieren und sie zu verkaufen, um die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. (01.07.2020/ac/a/m)





