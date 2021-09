XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (16.09.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Flugzeugbauer Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) hat im August noch weniger Maschinen ausgeliefert als im Juli, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Insgesamt habe der Konzern 40 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden übergeben, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Im Juli hätten Kunden noch 47 Jets im Empfang genommen, im Juni sogar 77 Stück. Damit stehe der Konzern bei den Auslieferungen nach acht Monaten erst bei 384. Zum Ziel habe sich der Konzern gesetzt, 2021 rund 600 Jets auszuliefern. Die Börse scheine sich daran wenig zu stören. Denn gleichzeitig habe Airbus im August mit 102 Neubestellungen mehr Aufträge hereingeholt als in jedem vorangegangenen Monat des Jahres. Der Großteil der Orders sei auf das Konto der Fluggesellschaften Jet2, Delta und Latam gegangen.Auch Analysten wie Chris Hallam von Goldman Sachs hätten gelassen reagiert: Die Zahl ausgelieferter Verkehrsflugzeuge im August entspreche etwa dem Niveau von vor zwei Jahren, so der Experte in seiner jüngsten Studie. Er habe daher Airbus-Aktie mit einem Kursziel von 151 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Laut Christophe Menard von der Deutschen Bank würden die Auslieferungen im August außerdem zeigen, dass sie nicht direkt von den Schwankungen im Flugverkehr abhängen würden. So seien gerade Kunden aus dem asiatisch-pazifischen Raum und China beliefert worden, wo die Pandemie und die Delta-Variante im Vormonat besonders um sich geschlagen hätten, so der Experte. Menard habe zudem darauf hingewiesen, dass der Flugzeugbauer vor einem wesentlich steileren Produktionsanstieg als vor der Corona-Krise stehe. Auch er sehe daher keinen Grund, von seiner Kaufempfehlung (Kursziel: 131 Euro) abzurücken. (Ausgabe 36/2021)Börsenplätze Airbus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:115,58 EUR +2,10% (16.09.2021, 12:27)