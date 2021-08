Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den gestrigen Pullback an der 200-Stunden-Linie gestoppt und später einen weiteren Versuch unternommen, über die Abwärtstrendlinie auszubrechen. Obwohl es so ausgesehen habe, als ob die Bullen dieses Mal erfolgreich sein könnten, sei es ihnen nicht gelungen, die Bewegung aufrechtzuerhalten, und der Index sei wieder unter die Trendlinie zurückgefallen. Die wichtigste kurzfristige Unterstützung sei die bereits erwähnte 200-Stunden-Linie (Bereich 15.870 Punkte). Sie habe die Abwärtsbewegung bereits einige Male gestoppt, und ein Bruch darunter könnte zu einer rückläufigen Tendenz an den Märkten führen. Die Preiszone bei 15.850 Punkten sei die nächste anstehende Unterstützung. Andererseits würde ein Durchbruch über die Abwärtstrendlinie den Weg für einen Test des Swing-Bereichs von 15.950 Punkten ebnen.



Unternehmensnachrichten:



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) habe eine Absichtserklärung mit der staatlichen Egyptian Electricity Holding unterzeichnet. Die beiden Unternehmen würden gemeinsam an der Entwicklung einer wasserstoffbasierten Industrie in Ägypten, einschließlich einer Pilotanlage mit einer Kapazität von 100 bis 200 MW, arbeiten.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) habe einen Auftrag über 30 Flugzeuge des Typs A321neo von Delta Air (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) erhalten.



Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) habe heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr vorgelegt. Das deutsche Immobilienunternehmen habe einen Rückgang des bereinigten EBITDA um fast 10% gegenüber dem Vorjahr auf 452 Millionen Euro gemeldet. Die Nettomieteinnahmen seien von 502 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2020 auf 458 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2021 gesunken. Der Nettogewinn im Zeitraum von Januar bis Juni habe 362 Millionen Euro bzw. 0,25 Euro je Aktie erreicht. Die Funds from Operations (FFO) hätten sich auf 172 Millionen Euro belaufen, ein Rückgang gegenüber 234 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2020. Das Unternehmen habe die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. (25.08.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa werden am Mittwoch uneinheitlich gehandelt, so die Experten von XTB.Die Aktien in Deutschland, Italien, Russland, der Schweiz und Polen würden schwächer handeln, während die Aktien in Großbritannien, Spanien, Frankreich und den Niederlanden zulegen würden. Die Unsicherheit im Vorfeld von Jackson Hole und das Fehlen anderer Katalysatoren würden dazu beitragen, dass die Märkte ruhig gehandelt würden und größere Kursausschläge ausbleiben würden.Die deutschen ifo-Daten seien um 10:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Teilindex für das Geschäftsklima habe bei 99,4 gelegen und damit unter dem vorherigen Wert von 100,7 (Erwartung: 100,4). Der Teilindex für die aktuelle Lage habe bei 101,4 gelegen und damit über dem vorherigen Wert von 100,4 (Erwartung: 100,8). Der Bericht sei gemischt ausgefallen, habe aber angesichts der eher geringen Abweichungen von den Erwartungen kaum Reaktionen an den Märkten ausgelöst. Die Ökonomen des ifo-Instituts hätten in einer Mitteilung erklärt, dass rund 70% der Unternehmen mit Unterbrechungen der Lieferkette zu kämpfen hätten und rund die Hälfte der Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes höhere Kosten an die Kunden weitergeben wollten.