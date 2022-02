(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

113,18 EUR +4,60% (22.02.2022, 19:06)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

114,02 EUR +1,86% (22.02.2022, 17:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (22.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Airbus und CFM International, ein Joint Venture zwischen General Electric (GE) ( ISIN US3696043013 WKN A3CSML ) aus den USA und Safran Aircraft Engines aus Frankreich, hätten eine Partnerschaftsvereinbarung über die Zusammenarbeit in einem Wasserstoff-Demonstrator-Programm unterzeichnet.Der Airbus-Konzern gehe damit die Erprobung eines Triebwerks für sein geplantes Wasserstoff-Flugzeug an. Dazu solle ein Airbus A380 mit einem Wasserstofftank und einem Zusatztriebwerk ausgestattet werden. Das Demonstrations-Flugzeug auf Basis des doppelstöckigen Großfliegers solle bis Mitte des Jahrzehnts startklar sein. Bis 2035 solle dann das erste Flugzeug mit Wasserstoff-Antrieb im Passagierverkehr starten.Damit das gelinge, möchten Airbus und CFM einen Wasserstoff-betriebenen Direktverbrennungsmotor am Boden und im Flug testen. Airbus wolle das Flugzeug mit Tanks für Flüssigwasserstoff ausstatten. Außerdem solle am hinteren oberen Rumpfteil ein Turbofan-Triebwerk von GE montiert werden, das bis dahin auf Wasserstoff-Betrieb umgerüstet worden sei. Angetrieben werde das Testflugzeug allerdings von Triebwerken herkömmlicher Technik.Die Entwicklung des Demonstrators sei der wichtigste Schritt in eine Ära des Fliegens mit Wasserstoff seit der Vorstellung der ersten Konzepte, habe Technologie-Chefin Sabine Klauke gesagt. CFM-Chef Gaël Méheust habe die Verbrennung von Wasserstoff "eine der grundlegenden Technologien" genannt, die sein Unternehmen entwickle und ausbaue. Bisher liefere CFM Triebwerke für klassische Mittelstreckenjets wie den Airbus A320neo und die Boeing 737 Max. MTU Aero Engines forsche zum Beispiel an der "Fliegenden Brennstoffzelle". Das Zukunftsprojekt habe es in die Clean Aviation Roadmap geschafft.Dass Airbus nun einen eigenen Wasserstoff-Antrieb entwickeln wolle, störe die Aktionäre beider DAX -Konzerne am Dienstag nicht. Sowohl das Airbus-Papier als auch die MTU-Aktie würden 1,7 Prozent hinzugewinnen. Im Vergleich seit Anfang Oktober 2021 habe MTU gegenüber Airbus einen leichten Vorsprung.Gleich mehrere Unternehmen, auch kleinere, würden derzeit an neuen, sauberen Flugzeug-Triebwerken forschen. Wasserstoff spiele dabei eine große Rolle. Airbus habe auch mit ElringKlinger eine Wasserstoff-Partnerschaft angestoßen. Bis zur Marktreife von Verkehrsflugzeugen dürften jedoch noch mindestens zehn Jahre vergehen. Kleinere Flugzeuge für den regionalen oder lokalen Flugverkehr würden jedoch schon in wenigen Jahren fliegen.Welcher Triebwerks- oder Flugzeugbauer letztlich die Nase vorn habe, sei noch nicht abzusehen. Airbus sei jedoch an mehreren Fronten gut aufgestellt, die Aktie habe weiteren Nachholbedarf.Engagierte Anleger bleiben mit Stopp-Loss-Marke bei 95 Euro dabei, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 22.02.2022)