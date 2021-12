"Der Aktionär" stufe Airbus längerfristig weiterhin als aussichtsreich ein. Engagierte Anleger sollten dabeibleiben, beachten jedoch die Stopp-Loss-Marke bei 95 Euro, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 09.12.2021)



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (09.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus habe Zoff mit einem Großkunden. Ohne den Namen der Airline zu nennen, habe Airbus am Donnerstag-Abend mitgeteilt, dass man einen Streit um eine Oberflächenbeschichtung des Langstrecken-Modells A350 nun gerichtlich klären lassen wolle. Es dürfte sich um Qatar Airways handeln. Die Airbus-Aktie reagiere nachgebend.Airbus streite seit gut einem Jahr erbittert mit einem seiner wichtigsten Kunden: Qatar Airways. Die arabische Airline des Wüstenstaats Katar, in dem die nächste Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden solle, kritisiere die Oberflächenbeschichtung ihres Airbus A350, dem die Araber zu Werbezwecken eine Speziallackierung hätten verpassen wollen.Die alte Lackierung des Großraumjets sei entfernt worden. Dabei seien spröde Stellen und Risse zutage gekommen. Die Schäden an der Bemalung seien nicht nur oberflächlich gewesen, sondern hätten auch die darunterliegenden Farbschichten und sogar ein feines Metallgewebe betroffen, das als Blitzableiter wirke, schreibe die "Süddeutsche".Auf Weisung der katarischen Luftfahrtbehörde QCAA habe Qatar Airways bereits im August 16 Airbus A350 aus dem Verkehr gezogen. Der Mangel sei unbestritten, Airbus habe inzwischen den Produktionsprozess angepasst. Laut Airbus hätten die Probleme indes keinen Einfluss auf die Flugtauglichkeit der Maschinen. Dies habe auch die europäische Luftfahrtbehörde EASA bestätigt.Die arabische Fluggesellschaft Qatar Airways habe bereits im Juni mitgeteilt, wegen der Mängel vorerst keine neuen Airbus-Jets des Typs mehr entgegenzunehmen.Die Eskalation des Streits sorge für etwas Druck auf die Airbus-Aktie. Im Handel via Tradegate verliere der DAX -Wert auf 105,26 Euro.Die Vorwürfe und der Rechtsstreit kämen zur Unzeit. Gerade erhole sich das Airbus-Geschäft von dem Corona-Einbruch. Probleme des Konkurrenten Boeing würden Airbus insbesondere beim Langstrecken-Jet A350 in die Karten spielen. Nun könnte es Imageschäden geben, die den ohnehin charttechnisch angeschlagenen Airbus-Kurs belasten könnten.