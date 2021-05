Die Airbus-Aktie bleibt auch vor dem Hintergrund einer Aufnahme in den ab September auf 40 Firmen erweiterten DAX haltenswert, so Martin Mrowka. "Der Aktionär" hat ein Kursziel von 130,00 Euro ausgegeben. (Analyse vom 21.05.2021)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

96,94 EUR +0,70% (21.05.2021, 12:56)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

96,95 EUR +0,52% (21.05.2021, 12:42)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2019: 863 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (380 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2019 332 Helikopter aus. (21.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Airbus wolle die gesamten Werksaktivitäten in der Struktur- und Ausrüstungsmontage am Standort Hamburg in eine neue deutsche Einheit verlagern. So solle eine höhere betriebliche Effizienz erreicht werden. Belegschaft, Betriebsrat und Gewerkschaft würden Sturm dagegen laufen und fordern, dass die Bundesregierung die künftige Struktur des Flugzeugbauers zur Chefsache machen solle. Bei der Airbus-Aktie werde es derweil spannend.Die Airbus-Belegschaft in Deutschland fürchte eine "Zerschlagung und Verkauf" wichtiger Unternehmensteile und stelle sich gemeinsam mit der IG Metall auf eine langwierige Auseinandersetzung ein. IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner habe gesagt, dass die Angelegenheit "die richtige Kragenweite für das Kanzleramt" habe. "Unsere Erwartungshaltung ist, es muss am Schluss eine gemeinsame Abstimmung geben zwischen den Kanzleramt und dem Elysee-Palast."Seit der ersten Ankündigung der Umbau-Pläne im April sei Airbus zu dem Schluss gekommen, dass die Verlagerung der gesamten Hamburger Werksaktivitäten in der Struktur- und Ausrüstungsmontage in die neue deutsche Einheit eine höhere betriebliche Effizienz mit sich bringe, habe kürzlich aus dem Unternehmen verlautet.Diese Einheit sowie eine entsprechende Einheit in Frankreich hätten "ein ähnliches Spektrum und eine ähnliche Größe mit jeweils rund 9.500 Mitarbeitern". Die Pläne zur Gründung einer neuen Einheit, die sich in Deutschland auf die Fertigung von Einzelteilen und Kleinkomponenten konzentriere, seien inzwischen voran geschritten."Airbus favorisiert die Gründung einer separaten Einheit mit einem externen Partner, um für die Zukunft eine solide, wettbewerbsfähige und nachhaltige Basis zu schaffen", heiße es in einer Mitteilung. Zugleich wolle Airbus aber "Ideen der Sozialpartner prüfen und ein Szenario analysieren, in dem der separate Bereich eigenständig innerhalb des Unternehmens verbleibt".Die Airbus-Aktie sei im Zuge der innerbetrieblichen Querelen zeitweise unter die 94-Euro-Marke gerutscht. Am Freitag stabilisiere sich die im MDAX gelistete Wert wieder und notiere bei knapp 97 Euro. In den kommenden Tagen werde es darauf ankommen, die 50-Tage-Linie bei 98,74 Euro zurückzuerobern. Danach wäre der Weg technisch frei Richtung 105 Euro.Ein rotes Tuch sei für die deutschen Belegschaften auch, dass Airbus seine französische Tochter Stelia in den Konzern integrieren würden, in der Teile-Fertigung seine deutsche Tochter Premium Aerotec aber aufspalten wolle.Der Konzernbetriebsrats-Vorsitzende Holger Junge habe bekräftigt, dass sich die Beschäftigten auf eine lange Auseinandersetzung mit dem Management einrichten würden, die bis Herbst oder sogar Weihnachten dauern könne. Auf einer Betriebsversammlung habe er in dieser Woche erklärt, der Konflikt sei nicht allein am Verhandlungstisch zu lösen. Welche Aktionen den Gewerkschaftern vorschweben würden, um den Druck auf die Konzernspitze zu erhöhen, hätten sie offen gelassen. "Wir schließen Stand heute überhaupt keine Maßnahmen aus", so Kerner.Der Umbau sei für den Flugzeugbauer eine wichtige Maßnahme zur Kostensenkung und Effizienz-Steigerung. Der Trouble mit der Belegschaft störe die Genesung des von Corona gebeutelten Konzerns. Längerfristig dürfte Airbus jedoch gestärkt aus der Sache hervorgehen.