136,70 EUR +2,43% (17.01.2020, 14:05)



136,68 EUR +2,23% (17.01.2020, 14:20)



NL0000235190



938914



AIR



EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (17.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe in den vergangenen Monaten bereits kräftig an Wert gewonnen. Nach Ansicht der Experten von Goldman aber immer noch längst nicht stark genug. Sie würden daher ihr Kursziel von 158 auf 178 Euro anheben, was noch einmal stattliche 31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Zudem bleibe die Airbus-Aktie auf Goldmans vielbeachteter "Conviction Buy List".Zusätzlichen Rückenwind erhalte das Papier des Flugzeugbauers heute zudem durch einen weiteren Großauftrag aus China. So ordere nun China Aircraft Leasing 41 weitere Flieger des Typs A321neo.Auch charttechnisch gesehen stünden die Chancen für höhere Aktienkurse gut. In den vergangenen Wochen habe sich hier ein aufsteigendes Dreieck ausgebildet. Gelinge der Anstieg über das bisherige Allzeithoch bei 137,42 Euro, wäre der Weg nach oben vorerst frei.Anleger können beim Blue Chip nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 104,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 17.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link