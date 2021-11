Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (05.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Probleme in der Lieferkette hätten den europäischen Flugzeugbauer im Oktober belastet. Das Tempo der Auslieferungen habe sich weiter verlangsamt, was für Airbus ein Rückschlag auf dem Weg zum Jahresziel von etwa 600 ausgelieferten Flugzeuge sei. Zudem würden die Stornierungen die Zahl der Neubestellungen. Konzernchef Guillaume Faury habe bereits bei der Vorlage der vergangene Woche gesagt, dass anhaltende Probleme bei einigen Zulieferern die Auslieferungen im Oktober belasten könnten.Airbus habe im Oktober noch weniger Verkehrsflugzeuge ausgeliefert als in den beiden Monaten zuvor. Nach jeweils 40 Maschinen im August und September sei die Zahl der Auslieferungen im abgelaufenen Monat auf 36 Stück gesunken, habe Airbus heute mitgeteilt. Dies sei der niedrigste Wert seit Februar. Unterdessen habe der Konzern im Oktober zwar Bestellungen über 22 Flugzeuge hereingeholt, habe allerdings auch 30 Stornierungen hinnehmen müssen.Trotz der enttäuschenden Auslieferungszahlen bleibe das angestrebte Airbus-Jahresziel erreichbar. "Der Aktionär" habe ein Kursziel von 140 Euro ausgegeben und empfehle engagierten Anlegern, ihre Airbus-Aktien weiterhin zu halten. Der Stoppkurs sollte bei 95 Euro belassen werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: