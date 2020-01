Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (02.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Flugzeughersteller Airbus habe sein Auslieferungsziel für 2019 leicht übertroffen und damit Boeing als Weltmarktführer abgehängt. Die Rally der Airbus-Aktie setze sich auch am ersten Handelstag des neuen Jahres fort. Wie sollten Anleger nun handeln?Es habe sich angedeutet: Durch das Desaster mit den Maschinen des Typs Boeing 737 Max habe der US-Flugzeugbauer seine Pole Position verloren. Nun sei Airbus die Nummer 1 unter den größten Flugzeugherstellern der Welt. Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichtet habe, habe Airbus 2019 insgesamt 863 Jets ausgeliefert - ein Plus von acht Prozent. Gemäß der jüngsten Prognose habe das Unternehmen 860 Maschinen angepeilt.Und die Chancen für Airbus, auch im neuen Jahr an der Spitze zu bleiben, stünden gut. Schließlich dürften die Flieger der Reihe A320neo nach wie vor reißenden Absatz finden - zumal das Konkurrenzprodukt von Boeing, die 737 Max, weiterhin nicht fliegen dürfe. Dementsprechend dürften auch in den kommenden Monaten einige Airlines überlegen, nicht doch auf Airbus anstatt auf Boeing zu setzen.Anleger können daher nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte zur Gewinnsicherung nun auf 104,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 02.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link