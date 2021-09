XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

115,24 EUR +1,68% (22.09.2021, 11:25)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (22.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Airbus wolle ein Wasserstoffprojekt in Frankreich starten - zusammen mit Air Liquide und Vinci. Man habe auch vielversprechende Verkaufsgespräche für den A350 geführt. In Verbindung mit den Reiseerleichterungen in den USA könnten diese positive Nachrichten die Airbus-Aktie anschieben. Was den Chart betreffe, sehe der Aktienprofi die Möglichkeit, dass der Wert zumindest in den Bereich von 118 Euro gehe. In einem freundlichen Umfeld sei auch der Ausbruch über die Marke von 120 Euro möglich. 130 Euro wäre dann die nächste Hürde. Die Airbus-Aktie ist durchaus eine Empfehlung von "Der Aktionär", so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.09.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Airbus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:115,08 EUR +1,66% (22.09.2021, 11:38)