Börsenplätze Airbus-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

58,05 EUR +7,26% (25.05.2020, 16:26)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

58,08 EUR +7,06% (25.05.2020, 16:42)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (25.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Aktien von Airbus seien am Montag auf den höchsten Stand seit Ende April gestiegen. In einem insgesamt freundlichen Börsenumfeld würden sie am späten Nachmittag sie 6,7 Prozent auf 57,74 Euro gewinnen. Damit seien sie hinter der Bayer-Aktie der zweitgrößte Gewinner im Eurozone-Leitindex EURO STOXX 50. Auch im MDAX seien die Papiere von Airbus auf der Tages-Bestenliste auf Rang 2 hinter Fraport zu finden. Die Papiere hätten erstmals seit dem vom Coronavirus ausgelösten Kurs-Crash im Februar wieder die 50-Tage-Linie hinter sich gelassen. Diese gelte als Indikator für den mittelfristigen Trend.Die Experten vom Analysehaus BCA Research hätten darauf hingewiesen, dass sich die Zahl der weltweiten täglichen Flüge seit dem Ausbruch der Corona-Krise kräftig erholt habe. Sie habe vom Tiefstand am 12. April bis zum 21. Mai um 162 Prozent auf zuletzt rund 120.000 Flüge zugelegt. Diese Zahl überzeichne zwar die Zahl der beförderten Passagiere, weil die Kapazitäten geringer ausgelastet seien, gleichwohl deute die bemerkenswerte Erholung darauf hin, "dass wir den Tiefpunkt der konjunkturellen Abschwächung hinter uns haben".Zum Wochenstart sei in der gesamten Reisebranche Optimismus zu spüren gewesen. Gestärkt worden sei die Hoffnung der Anleger von ermutigenden Aussagen des TUI-Chefs Fritz Joussen. Er habe in der Samstagsausgabe der Düsseldorfer "Rheinischen Post" gesagt: "Ab Ende Juni wollen wir pünktlich zu den Sommerferien wieder fliegen." Mallorca solle demnach schon bald angesteuert werden, Österreich, Griechenland, Zypern, Kroatien und Bulgarien seien ebenfalls sehr gut vorbereitet. "Es wird eine Dynamik der Öffnungen geben, weil es keinen Grund für einen dauerhaften Lockdown des Tourismus gibt", habe Joussen der Zeitung gesagt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link