Börsenplätze Airbus-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

132,48 EUR +0,55% (18.07.2019, 16:25)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

132,48 EUR +1,05% (18.07.2019, 16:40)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (18.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Am vierten Handelstag der laufenden Woche habe die Aktie von Airbus das vierte Mal in Folge ein neues Allzeithoch markiert. Keine Frage: Die Aktie und natürlich das Unternehmen selbst hätten einen richtigen Lauf. Die spannende Frage laute nun: Wie nachhaltig sei dieser Anstieg und lohne sich jetzt noch der Kauf?Klar, die Börsengeschichte sei voll von parabolischen Anstiegen, denen mitunter relativ rasch böse Kurstürze gefolgt seien. Doch bei Airbus verlaufe zum einen der Anstieg trotz der aktuell sehr guten Phase weniger steil, zudem erscheine das Risiko eines wirklich kräftigen Kurseinbruchs doch eher gering. Zwar dürfte es über kurz oder lang sicherlich zu Korrekturbewegungen im Zuge von Gewinnmitnahmen kommen, grundsätzlich gebe es aus rein charttechnischer Sicht jedoch keinen Grund zu erhöhter Sorge.Und auch beim Blick auf den operativen Geschäftsverlauf bestehe eher wenig Grund für deutliche Kursabschläge. Ein 2020er KGV von 18 sei für ein Unternehmen mit einer derart starken Marktstellung, einem bis weit ins kommende Jahrzehnt prall gefüllten Auftragsbestand und stetig steigenden Gewinnen noch keinesfalls zu hoch. Auch im Vergleich zum Erzrivalen Boeing gebe es trotz weitaus geringerer Probleme noch keinen klaren Bewertungsaufschlag.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.