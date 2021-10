Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

112,58 EUR +2,72% (28.10.2021, 09:16)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

109,84 EUR -0,09% (27.10.2021, 17:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (28.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus habe zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Gewinn- und Cashflow-Ziele angehoben. Das bereinigte EBIT sollte heuer EUR 4,5 Mrd. erreichen, verglichen mit EUR 4 Mrd. zuvor. Das Unternehmen halte an seinem früheren Ziel fest, in diesem Jahr 600 Jets auszuliefern, auch wenn die Auslieferungen im dritten Quartal einige Anleger enttäuscht hätten. Ebenso sei die Erwartung für den freien Cashflow auf EUR 2,5 Mrd. gegenüber EUR 2,0 Mrd. zuvor angehoben worden.Das berichtete EBIT des Q3 21 iHv EUR 666 Mio. (-19% gegenüber Q3 20) habe den Markterwartungen (Konsensus EUR 669 Mio.) entsprochen. Während der Umsatz (EUR 10,5 Mrd., -6% yoy) die Konsensuserwartung leicht verfehlt habe, habe der Nettogewinn iHv EUR 404 Mio. um ca. 10% über den Markterwartungen gelegen.Airbus habe auch seine Produktionspläne aktualisiert, welche größtenteils bestätigt worden seien. Der Flugzeughersteller strebe für das A320-Programm bis zum Sommer 2023 eine Rate von 65 Flugzeugen pro Monat an, gegenüber dem bisherigen Ziel von 64 Flugzeugen im zweiten Quartal des Jahres. Der geplante Hochlauf des A350 werde ebenfalls etwas später erfolgen, die Produktionsratensteigerung von fünf auf sechs werde nunmehr Anfang 2023 erwartet und nicht schon Ende 2022.Die heutige neuerliche Erhöhung des Gesamtjahresausblicks werte Maurer positiv. Das Q3 21 Ergebnis habe den Erwartungen entsprochen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.