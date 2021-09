Anleger bleiben weiterhin an Bord, so Martin Mrowka. (Analyse vom 01.09.2021)



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Während heute in dem seit Monaten schwelenden Konflikt um den geplanten Konzernumbau bei Airbus die Verhandlungen zwischen der IG Metall und dem Flugzeugbauer beginnen würden, setze der Aktienkurs zu einem neuen Aufschwung an. Gleich zwei aktuelle Argumente würden an der Börse für Käufe sorgen. Außerdem stünden die Chancen gut, dass Airbus bald Teil des neuen DAX 40 werde.Airbus habe in der Corona-Krise einen neuen Kunden in Großbritannien gewonnen. Die britische Billigfluggesellschaft Jet2 habe eine Vereinbarung über den Kauf von 36 Mittelstreckenjets vom Typ A321neo unterzeichnet. Laut Jet2 solle sich die Auslieferung der Flugzeuge über fünf Jahre bis 2028 erstrecken. Zudem könne das Unternehmen seine Bestellung auf bis zu 60 Maschinen aufstocken.Die Flugzeuge für Jet2 würden für 232 Sitze mit einer Airspace-Kabine mit innovativer Beleuchtung, neuen Sitzmöbeln und 60 Prozent größeren Gepäckfächern über dem Kopf für zusätzlichen persönlichen Stauraum konfiguriert, heiße es in einer Mitteilung.Die A320neo-Familie umfasse die neuesten Technologien, darunter Triebwerke der neuen Generation und Sharklets, die den Treibstoffverbrauch pro Sitzplatz um 20 Prozent senken würden. Mit einer zusätzlichen Reichweite von bis zu 500 Seemeilen/900 km oder zwei Tonnen zusätzlicher Nutzlast werde die A321neo der britischen Billigfluggesellschaft zusätzliches Umsatzpotenzial bieten.Gemäß der Preisliste habe der Festauftrag einen Gesamtwert von etwa 4,9 Milliarden US-Dollar. Allerdings habe Jet2 nach eigenen Angaben einen erheblichen Rabatt erhalten. Hohe Preisnachlässe seien in der Branche auch außerhalb von Krisenzeiten üblich. Per Ende Juli 2021 habe der Auftragsbestand für Flugzeuge aus der A320neo-Familie bei über 7.400 Festbestellungen von über 120 Kunden weltweit gelegen.An der Börse kämen die beiden Nachrichten zu Airbus gut an. Zeitweise lege der MDAX-Wert auf 117,80 Euro zu, komme im abflauenden Börsenhandel bis zum Mittag jedoch auf 116,52 Euro zurück. Ende Juli habe Airbus bereits bei 120 Euro notiert, bevor neue Corona-Sorgen das Kursniveau wieder etwas gedrückt hätten.Airbus profitiere auch von der DAX-Reform. Es bestehe eigentlich kein Zweifel, dass der deutsch-französische Flugzeughersteller ab dem 20. September zu den größten und damit auch zu den besonders schwer gewichteten Unternehmen im neuen DAX 40 zähle. Sein gesamtes Börsengewicht liege bei aktuell rund 91 Milliarden Euro und sein nur auf alle frei handelbaren Aktien gemessenes Gewicht bei gut 67 Milliarden Euro. Auf diese letztgenannte Kenngröße schaue die Deutsche Börse für Aufnahme und Gewichtung in ihren Indices. Am kommenden Freitag nach US-Börsenschluss gebe die Deutsche Börse ihre Entscheidung bekannt, wer künftig im neuen DAX enthalten sei.Airbus rangiere als klassischer Industriekonzern in etwa auf einem Niveau mit alteingesessenen DAX-Mitgliedern wie BASF oder der Deutschen Telekom. Index-Experten würden erwarten, dass das Gewicht der Airbus-Aktie im DAX zudem etwas unter fünf Prozent liegen werde. Airbus sei bislang nicht im DAX notiert, da das Papier vor allem in Paris gehandelt werde und deshalb der Handelsumsatz in Frankfurt bisher zu gering gewesen sei. Dieses Kriterium falle jetzt mit der DAX-Reform weg."Der Aktionär" rechne damit, dass die Airbus-Aktie mittel- bis langfristig neue Rekorde bei 140 Euro erreichen werde. Seit Erstempfehlung im März 2020 habe die Aktie bereits 130 Prozent gutmachen können.