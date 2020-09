Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (17.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie sei noch längst nicht ausgestanden, neue Reisebeschränkungen würden den Flugverkehr erneut ausbremsen. Doch ein Analyst sehe offenbar Licht am Ende des Luftfahrt-Tunnels. Die Schweizer Bank Credit Suisse habe das Kursziel für Airbus deutlich heraufgesetzt. Dem Aktienkurs helfe das am Donnerstag jedoch kaum.Olivier Brochet sei optimistisch für die längerfristigen Aussichten von Airbus und habe das Kursziel um rund 35 Prozent von 78 auf 106 Euro angehoben. Er habe zunehmendes Vertrauen, dass seine Schätzungen für 2024 erreichbar seien, habe der Analyst in einer aktuellen Studie geschrieben. Daraus resultiere eine deutlich höhere Bewertung für den Flugzeugbauer in einer Zeit nach der Corona-Krise.Die derzeitige Schwäche des Kurses eröffne interessante langfristige Perspektiven. Brochet stufe Airbus mit "outperform" ein. Mit seinem Kursziel rangiere er an der Spitze der bei Bloomberg geführten Airbus-Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der 29 Analysten liege derzeit bei 83,76 Euro. MDAX -Wert vor einem Ausbruch nach oben stehen könnte. Die 50-Tage-Linie sei mehrmals getestet und erfolgreich verteidigt worden. Nach oben würde zunächst Kurspotenzial bis zur 200-Tage-Linie bestehen, die aktuell bei 85,56 Euro verlaufe. Auf dem Niveau habe die Airbus-Aktie im Juni auch ein Zwischenhoch gebildet.Auf lange Sicht und mit Bewältigung der Corona-Krise könnte Flugzeugbauer Airbus zu neuer Kraft finden. Auf Sicherheit bedachte Anleger warten weiterhin ab mit einem Airbus-Engagement, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link