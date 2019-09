Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (03.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Beim europäischen Flugzeugbauer laufe es auch ohne die Probleme des US-Erzrivalen Boeing sehr gut. Beide Unternehmen würden sich einen Wachstumsmarkt teilen. Gerade in Asien steige die Zahl der Passagiere deutlich an und die Airlines würden eben ständig neue Maschinen brauchen. Das Geschäft von Airbus boome. Airbus sei keine Aktie, mit der man schnell reich werden könne. Das Papier gehöre aber auf jeden Fall ins Depot eines Langfrist-Anlegers, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.09.2019)Das vollständige Interview mit Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Airbus-Aktie:XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:126,06 EUR +0,61% (02.09.2019, 17:35)