Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

57,00 EUR -8,08% (23.03.2020, 20:59)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

55,14 EUR -13,25% (23.03.2020, 17:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (23.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Das Papier des europäischen Flugzeugbauers habe am Montag nach seinem zwischenzeitlichen Dreh ins Plus rasch wieder die Gegenrichtung eingeschlagen. Am Ende sei die Airbus-Aktie mit einem dicken Minus von aus dem heutigen Xetra-Handel gegangen und sei der größte Verlierer des Tages im MDAX gewesen.Die Coronavirus-Krise führe bei Airbus zur Streichung des aktuellen Ausblicks und der Dividende für 2019. Gemeinsam mit einer neuen Kreditlinie solle dies dem Unternehmen Liquidität sichern. Laut einem Börsianer seien dringende Maßnahmen nötig gewesen, da Airbus offenbar schon im dritten Krisenmonat Probleme bekomme. Wie der Konzern mitgeteilt habe, verfüge er nun über ca. 30 Mrd. Euro an liquiden Mitteln.Die Airbus-Aktie sei im Zuge der Coronavirus-Krise in der zurückliegenden Woche mit 47,70 Euro auf den tiefsten Stand seit gut fünf Jahren gefallen. Seit Beginn des Corona-Börsencrashs vor einem Monat habe Airbus zeitweise mit minus 64% fast zwei Drittel seiner Marktkapitalisierung verloren.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link