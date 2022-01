Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



117,38 EUR -0,84% (07.01.2022, 10:13)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Seit Monaten würden sich Airbus und einer der wichtigsten Kunden des Flugzeugbauers um die Oberflächenbeschichtung der neuen A350 streiten. Der Konflikt habe die nächste Eskalationsstufe erreicht. Qatar Airways fordere nun gerichtlich hohen Schadensersatz im dreistelligen Millionenbereich. Airbus sehe eine Rufmord-Kampagne.Die Fluggesellschaft Katars fordere Gerichtsunterlagen aus London zufolge Entschädigung in Höhe von 618 Mio. Dollar, melde Reuters. Hinzu kämen vier Millionen Dollar pro Tag, bis die derzeit von der Flugaufsicht aus dem Verkehr gezogenen 21 Maschinen des Typs A350 wieder in Betrieb genommen werden könnten. Außerdem fordere Qatar Airways einen generellen Stopp der Auslieferungen von A350-Flugzeugen.Airbus habe erklärt, das Unternehmen werde die Beschwerde "vollumfänglich zurückweisen". Die A350 habe keine Mängel, welche die Flugfähigkeit beeinträchtigt hätten. Dies habe auch die europäische Luftfahrtbehörde EASA bestätigt. Katar sei bisher das einzige Land weltweit, dass A350-Exemplare gegroundet habe.Die beiden Unternehmen würden sich bereits seit vergangenem Sommer zoffen, nachdem Qatar Airways Mängel am Lack einiger A350-Flieger festgestellt habe. Im Dezember sei der monatelang schwelende Streit eskaliert, schließlich hätten die Araber Klage eingereicht.Die Airbus-Aktie sei vom Streit mit dem Großkunden bislang ungerührt geblieben. Seit der Eskalation im Dezember habe der Kurs von etwa 104 Euro auf 120,80 Euro am Mittwoch zugelegt - auf den höchsten Stand seit Februar 2020. Am Freitag-Morgen pendle der DAX-Titel in schwächerem Umfeld bei 118 Euro.Der Streit um die Oberflächenbeschichtung der A350-Flugzeuge sei ärgerlich für Airbus, koste Geld und nage zudem wohl auch am Image des Flugzeugherstellers. Doch große Kurseinbußen seien deshalb nicht zu erwarten. DER AKTIONÄR stufe die Airbus-Aktie weiterhin als aussichtsreich ein und habe ein Kursziel von 140 Euro ausgegeben.Engagierte Anleger bleiben bei der Airbus-Aktie dabei, so Martin Mrowka. (Analyse vom 07.01.2022)