Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (10.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Gerüchte der vergangenen Tage würden sich bewahrheiten. Flugzeugbauer Airbus habe es im Dezember tatsächlich noch geschafft, sein Jahres-Auslieferungsziel von 600 Fliegern zu erreichen. Mehr noch: Selbst die optimistischen Prognosen von Fachleuten seien durch einen Kraftakt zum Jahresende noch übertroffen worden. Die Airbus-Aktie reagiere via Tradegate dennoch enttäuscht.Dank des Schlussspurts im Dezember hätten im Gesamtjahr 611 Airbus-Maschinen den Weg zu insgesamt 88 Kunden gefunden, habe der DAX -Konzern am Montagabend in Toulouse mitgeteilt. Das seien acht Prozent mehr als im ersten Corona-Jahr 2020 gewesen.Damit bleibe Airbus aller Voraussicht nach das dritte Jahr in Folge weltgrößter Flugzeughersteller vor dem US-Konkurrenten Boeing , der bis Ende November lediglich 302 Passagier- und Frachtjets ausgeliefert habe.Inzwischen ziehe die Nachfrage nach neuen Maschinen wieder deutlich an. Insgesamt habe Airbus im Jahr 2021 brutto Bestellungen über 771 Passagier- und Frachtflugzeuge eingesammelt. Nach Abzug von Stornierungen seien davon 507 übrig geblieben.Ende 2021 habe sich der Auftragsbestand von Airbus auf 7.082 Flugzeuge belaufen. Der Luft- und Raumfahrt-Konzern werde seine Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2021 am 17. Februar veröffentlichen.Airbus-CEO Guillaume Faury habe nach den Zahlen gesagt: "Auch wenn noch Unsicherheiten bestehen, sind wir auf dem richtigen Weg, die Produktion im Laufe des Jahres 2022 zu steigern, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen." Gleichzeitig bereite man die Zukunft der Luftfahrt vor, indem die industriellen Fähigkeiten neu aufgestellt und der Fahrplan für die Dekarbonisierung umgesetzt werde.An der Börse würden die Airbus-Zahlen nicht für große Jubelstürme sorgen. In schwächerem Umfeld verliere der Airbus-Kurs im späten Handel via Tradegate 0,4 Prozent im Minus auf 117,44 Euro. Offenbar hätten manche Anleger noch bessere Zahlen erwartet."Der Aktionär" stufe Airbus weiterhin als aussichtsreich ein und habe ein Kursziel von 140 Euro ausgegeben und empfehle eine Stopp-Loss-Grenze bei 95 Euro.