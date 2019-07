Börsenplätze Airbus-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

128,72 EUR +0,42% (31.07.2019, 16:14)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

128,74 EUR +0,58% (31.07.2019, 16:29)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (31.07.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Airbus habe in H1/2019 einen Konzernumsatz von EUR 30,866 Mrd. erzielt, ein Plus von 24% gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 24,970 Mrd. Das EBIT Adjusted habe auf EUR 2,529 Mrd. mehr als verdoppelt werden können (Vj.: EUR 1,162 Mrd.; Konsens: EUR 2,229 Mrd.). Das EBIT nach IFRS habe sich auf EUR 2,093 Mrd. (Vj.: EUR 1,120 Mrd.) belaufen. Das Konzernergebnis sei um 141% auf EUR 1,197 Mrd. gestiegen, entsprechend einem Ergebnis je Aktie von EUR 1,54 (Vj.: EUR 0,64).Der Konzern habe hervorragende Halbjahreszahlen geliefert. Gelinge es Airbus, den bestehenden Produktionsengpass in der A321-Produktion zu lösen und das Auslieferungsziel zu erreichen, dürfte der Ausblick übertroffen werden. Aber auch die Zollstreitigkeiten und das Thema "Brexit" könnten zu Belastungsfaktoren werden.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, bleibt daher zunächst bei seiner "halten"-Empfehlung für die Airbus-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von EUR 135,00. (Analyse vom 31.07.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Airbus Group SE: Keine vorhanden.