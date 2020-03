Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

52,06 EUR -0,84% (19.03.2020, 14:09)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

51,48 EUR +4,21% (19.03.2020, 13:56)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (19.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Angst davor, dass im Zuge der Coronavirus-Krise Fluggesellschaften reihenweise Aufträge stornieren würden, habe die Airbus-Aktie in den vergangenen Handelstagen stark belastet. Der Börsenwert des weltgrößten Flugzeugbauers habe sich mehr als halbiert. Für die US-Investmentbank Goldman Sachs sei dies eine gute Einstiegschance. So habe Analyst Chris Hallam das Kursziel für die Airbus-Aktie zwar von 171 auf 132 Euro reduziert, das Papier jedoch auf der "Conviction Buy List" belassen. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau errechne sich daraus ein Aufwärtspotenzial von knapp 150%. Hallam sei der Meinung, dass derzeit die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von Airbus unterschätzt werde.Auch "Der Aktionär" sehe für Airbus gute Chancen, dass der Aktienkurs in einigen Monaten wieder deutlich höher stehen werde. Mutige Anleger könnten jetzt schon allmählich erste Positionen aufbauen. Konservative Anleger sollten vorerst abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze Airbus-Aktie: