ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (17.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Stefan Maichl, Analyst von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Der H1-Konzernumsatz sei um -1% auf 25 Mrd. EUR gesunken. Bremsend hätten Konsolidierungseffekte (-0,45 Mrd. EUR) und der schwache USD gewirkt. Das um Sondereffekte bereinige EBIT habe sich dagegen signifikant auf 1,16 Mrd. EUR verbessert (VJ 0,55 Mrd. EUR). Die Markterwartung (1,0 Mrd. EUR) sei übertroffen worden. Haupttreiber seien bei stabilen Gesamtauslieferungszahlen im zivilen Flugzeugbau (303 vs. 306 Flugzeuge) Kostenfortschritte und Preiseffekte beim A350-Programm gewesen. Positiv hätten Maichl auch das Hubschrauber- sowie das Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäft überrascht.Ertragsziel vor Einbezug von Integrationskosten für die A220 bestätigt: Das um Sondereffekte bereinigte EBIT-Ziel für 2018 sei von 5,2 Mrd. EUR (VJ nach IFRS15 Anpassung: 3,19 Mrd. EUR) unter Einbezug von auf 0,2 Mrd. EUR geschätzten Integrationskosten für die A220 (Bombardier CSeries) auf 5,0 Mrd. EUR abgesenkt worden. Voraussetzung sei die Auslieferung von ca. 800 Flugzeugen (ohne A220), das heiße in H2 knapp 500 Flieger (VJ 412). Dabei sei die Performance der Triebwerkszulieferer entscheidend. Der Analyst integriere in seine Planung den A220-Effekt, der durch höher erwartete Flugzeugauslieferungen (807 vs. bisher 791) teilweise kompensiert werde. Seine Schätzung passe der Analyst auf 5,06 Mrd. EUR (bisher: 5,19 Mrd. EUR) an. Seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie falle auf 4,31 EUR (bisher: 4,56 EUR).Für 2019 erhöhe Maichl seine Schätzung für das bereinigte EBIT auf 6,17 Mrd. EUR (bisher 5,84 Mrd. EUR). Dabei berücksichtige er ebenfalls höhere Auslieferungszahlen im zivilen Luftfahrtgeschäft. Seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie nehme der Analyst um 5% auf 5,47 EUR hoch.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Airbus Group-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 17.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link