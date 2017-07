Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

71,812 EUR -2,76% (29.06.2017, 16:18)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (29.06.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktie droht zur Unterseite abzurutschen - ChartanalyseDer zwischen November 2016 und Mitte Juni dieses Jahres etablierte Aufwärtstrend reichte vom Unterstützungsniveau von rund 50,00 Euro auf ein bisheriges Jahreshoch von 77,25 Euro aufwärts, allerdings nahm die Dynamik Ab Anfang Mai bereits merklich ab, sodass die Aktie von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in eine träge aber noch aufwärts gerichtete Trendphase überging, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im gestrigen Handel sei das Papier schließlich unter die bis dato immer zuverlässige 50-Tage Durchschnittslinie abgerutscht, wodurch ein klares Achtungszeichen für Käufer gesetzt worden sei. Im heutigen Handel werde das Wertpapier folglich weiter abverkauft und drohe nun unter die Trendlinie abzurutschen. Ein Bruch dieses Niveaus dürfte folglich zu einem kurzfristigen Rutsch führen und biete daher bessere Short-Chancen.Ein nachhaltiger Kursrutsch unter die Marke von 72,20 Euro dürfte der Aktie von Airbus den nötigen Rest geben und für ein sofortiges Verkaufssignal zunächst in Richtung 70,00 Euro sorgen. Darunter ist mit Abgaben auf die Jahreshochs aus 2015 bei 68,50 Euro zu rechnen, möglicherweise wird sogar noch der EMA 200 auf Tagesbasis bei 67,09 Euro getestet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 29.06.2017)XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:71,97 EUR -2,33% (29.06.2017, 16:02)