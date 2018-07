XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Airbus Group-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus halte aktuell Flugzeuge im Milliarden-Wert für die Fluglinien der in finanziellen Schwierigkeiten steckenden chinesischen HNA-Gruppe zurück. Es handle sich um mehrere fertige Maschinen vom Typ A330. HNA stecke in großen finanziellen Nöten. Zu allem Unglück sei kürzlich auch noch der Mitgründer und Verwaltungsratschef, Wang Jian, bei einem Sturz während seines Frankreich-Urlaubs tödlich verunglückt.Die Unternehmen, die dem chinesischen Luftfahrt-Konglomerat HNA angehören würden, hätten Zahlungen für mehrere Monate aufgeschoben. Nach Informationen aus Branchenkreisen schließe Airbus aus, sich selbst um die Finanzierung zu kümmern.Das Wegbrechen des Auftrags wäre ein herber Schlag für den Flugzeugbauer. Doch das Wertpapier zeige sich heute mit Kursen über 104 Euro freundlich und nähere sich weiter ihrem Allzeithoch bei 106,42 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus Group-Aktie: