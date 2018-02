XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktie: Stürmisch nach oben gedreht - AktienanalyseMit Spannung wurde die Vorlage der 2017er-Zahlen des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Analysten seien insbesondere davon ausgegangen, dass der Gewinn erneut von hohen Belastungen für das problemgeplagte Militär-Transportflugzeug A400M gedrückt worden sei. Kein Wunder: Erst wenige Tage zuvor habe Airbus selbst gewarnt, die Rückstellungen für das Programm möglicherweise erhöhen zu müssen. Analysten hätten mit Sonderbelastungen von einer Mrd. Euro gerechnet, nachdem das Flugzeug die Airbus-Bilanz schon 2016 mit Mehrkosten von 2,2 Mrd. Euro verhagelt habe.Am Ende sei die Rückstellung mit 1,3 Mrd. Euro zwar sogar noch höher ausgefallen als gedacht. Börsianer hätten die Zahl dennoch gelassen genommen. Denn abgesehen vom A400M habe Airbus ein rundum gelungenes Zahlenwerk präsentiert. Trotz der Milliarden-Belastung habe der Konzern seinen Nettogewinn nahezu auf fast 2,9 Mrd. Euro verdreifacht. Entsprechend sollten die Aktionäre eine von 1,35 auf 1,50 Euro je Aktie erhöhte Dividende erhalten.Den Umsatz habe der Boeing-Rivale minimal auf 66,8 Mrd. Euro gesteigert. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn sei um acht Prozent auf 4,25 Mrd. Euro vorangekommen. Im laufenden Jahr wolle Konzernchef Tom Enders den Profit um 20 Prozent voranbringen. Dazu wolle der Konzern rund 800 Verkehrsflugzeuge ausliefern nach 718 Maschinen im vergangenen Jahr. Ob dies gelinge, mache das Management erneut davon abhängig, dass die anhaltenden Triebwerksprobleme beim Mittelstreckenjet A320neo gelöst würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus Group-Aktie: