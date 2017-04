ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (03.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktie: Neue Hochs können folgen - ChartanalyseAirbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) hebt ab, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit Anfang November befinde sich die Aktie von Airbus im Aufwärtstrend. Dieser könne derzeit zwischen 69,30 und 77,80 Euro beschrieben werden. Dabei hätten die Notierungen zuletzt auf der Unterseite die Trendbewegung mit einem Zwischentief bei 68,25 Euro bestätigt. Derzeit befinde sich die Airbus Group-Aktie im Bereich um das Hoch von Anfang März bei 71,80 Euro. Bei einem nachhaltigen Anstieg könne sich die ansteigende Tendenz fortsetzen. Mit auf längere Sicht nachlassenden Notierungen wäre dagegen erst beim Bruch des Trends und dem Unterschreiten der genannten Unterstützung zu rechnen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 03.04.2017)Börsenplätze Airbus Group-Aktie:71,68 EUR +0,50% (03.04.2017, 12:31)Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:71,611 EUR +0,44% (03.04.2017, 12:46)