Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (28.02.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktie: Der Anlauf von Neuprogrammen geht voran - AktienanalyseAirbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist weltweit einer der zwei größten Flugzeughersteller, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Bereich Verteidigung und Raumfahrt sei die Gruppe der führende europäische Anbieter. Bei zivilen Hubschraubern sei Airbus der weltweit größte Hersteller. Mit einem Auftragsbestand von ca. 100 Mrd. EUR habe Airbus mit die höchste Visibilität innerhalb des Industriesektors.Die zuletzt veröffentlichen Zahlen für das adjustierte EBIT des 4. Quartals 2017 seien sehr erfreulich ausgefallen und hätten 12% über dem Konsensus gelegen.Kurzfristig habe Airbus mehrere Themen zu bewältigen, sei aber zuversichtlich, die Produktion seines wichtigsten Modells, dem A320neo hochzufahren (trotz temporärer GTF (Getriebefantriebwerk) Probleme). Dies sei Voraussetzung, um den riesigen Auftragsbestand in steigende Gewinne zu transformieren. Die A400M Probleme sollte das Unternehmen in 2018 weitgehend in den Griff bekommen (Sonderbelastungen weitgehend als Rückstellung gebucht). Der Anlauf von Neuprogrammen (z.B. A330neo, A350XWB) gehe voran und Währungseffekte unterstützen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Airbus Group-Aktie: