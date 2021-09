Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gleich zwei Großaufträge würden dem europäischen Flugzeugbauer Airbus winken. Zum einen wolle die neue US-Airline Breeze 20 weitere Schmalrumpf-Flugzeuge vom Typ A220-300 ordern. Die Bestellung werde von 60 auf 80 aufgestockt, habe Airbus mitgeteilt. Finanziell noch etwas wertvoller dürfte ein Auftrag von Wizz Air werden, der aber noch nicht in trockenen Tüchern sei.Das erste Exemplar für Breeze werde im vierten Quartal ausgeliefert. Dann solle sechseinhalb Jahre lang etwa jeden Monat eine weitere Maschine hinzukommen. Gefertigt würden die Flieger für Breeze im Airbus-Werk in Mobile im US-Bundesstaat Alabama.Breeze Airways habe ihren Flugbetrieb erst im Mai aufgenommen. Gründer sei David Neeleman, der zuvor bereits vier Fluggesellschaften aus der Taufe gehoben habe, darunter die US-Gesellschaft JetBlue.Airbus verhandle nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters derzeit noch mit der ungarischen Fluggesellschaft Wizz Air. Im Rahmen eines Folgeauftrags wolle die Airline offenbar mindestens 100 weitere Flugzeuge bestellen. Bis 2030 wolle der Preisbrecher seine Flotte auf 500 Flugzeuge mehr als verdreifachen.Die Airbus-Aktie zeige sich in freundlichem Börsenumfeld am Montag dennoch kaum beeindruckt und pendle um ihren Freitagsschluss.Die Deutsche Bank habe ihre Einstufung für Airbus nach einer Investorenveranstaltung auf "buy" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Der Flugzeugbauer stehe vor einem wesentlich steileren Produktionsanstieg als vor der Corona-Krise, habe Analyst Christophe Menard am Freitag geschrieben. Zudem scheine die finanzielle Performance von Airbus ausreichend gegen einen moderaten Inflationsdruck geschützt zu sein.Der Flugzeugbauer "schwimme" in Aufträgen. Auch "Der Aktionär" sei optimistisch für die Airbus-Aktie gestimmt. Das Airbus-Allzeithoch bei knapp 140 Euro komme wieder in Reichweite.Anleger bleiben mit Stopp-Loss 95 Euro weiterhin an Bord, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2021)