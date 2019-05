Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

121,00 EUR -0,95% (02.05.2019, 11:11)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (02.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) und senkt sein Kursziel.Airbus sei gemischt in das neue Geschäftsjahr gestartet. Beim Umsatz und bei den bereinigten Ergebnissen habe sich der Flugzeugbauer im Rahmen der Analysten-Prognosen bewegt. Auf berichteter Basis verfehle der Konzern aufgrund höherer Sonderbelastungen sowohl die Analysten-Erwartungen als auch den Marktkonsens. Der freie Cashflow habe sich verschlechtert gezeigt. Den bestätigten Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 (u.a. bereinigtes EBIT: ca. +15% y/y) halte der Analyst nach wie vor für realistisch. Der Auftragsbestand für zivile Flugzeuge sei im Quartalsverlauf nicht weiter gestiegen, aber er liege höher als per 31.03.2018 und bewege sich damit nach wie vor auf einem hohen Niveau. Airbus sollte in Anbetracht der Marktstruktur (Duopol) vom Imageschaden des Hauptkonkurrenten Boeing profitieren können. Der Analyst habe seine Prognosen teilweise angepasst (u.a. berichtetes EPS 2019e: 5,26 (alt: 5,50) Euro; berichtetes EPS 2020: 6,66 (alt: 6,65) Euro).Unter Berücksichtigung der Gemengelage sowie des Kursniveaus lautet das Votum für die Airbus-Aktie bei einem Kursziel von 135,00 (alt: 137,00) Euro neu "halten" (alt: "kaufen"), so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 02.05.2019)Börsenplätze Airbus-Aktie:XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:121,04 EUR -0,74% (02.05.2019, 11:10)