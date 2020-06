Die aktuelle Auswertung des kleinen Flugzeugbauer-Vergleichs gehe mit 4:2 zugunsten Airbus aus. Beide Konzerne würden noch lange unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden. Ehemalige Gewinnsphären dürften erst in etwa vier Jahren erreicht werden. Dennoch würden die zusammengeknüppelten Kursniveaus für längerfristige Käufer aussichtsreich erscheinen.



"Der Aktionär" habe Mitte März (Print-Ausgabe 13/20) mutigen Anlegern empfohlen, das sehr niedrige Kursniveau um 50 Euro zum Aufbau erster Airbus-Positionen zu nutzen. Die aufgelaufenen Kursgewinne sollten mit einem auf 56 Euro nachgezogenen Stopp abgesichert werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Bei Boeing könnten kurzfristige Trader auf eine Rally bis zur 200-Tage Linie spekulieren, die bei 282 Dollar verlaufe. (Ausgabe vom 10.06.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Aktien der Flugzeugbauer Airbus und Boeing würden seit Ende Mai zu den großen Highflyern an den Börsen gehören. Beide Werte seien in der Corona-Krise zuvor überdurchschnittlich stark unter die Räder gekommen, Boeing habe vor der Viruskrise zudem mit einer hausgemachten Krise zu kämpfen gehabt angesichts der Probleme mit der 737 Max. Neue Zahlen würden zeigen, wer derzeit die Nase vorn habe.Airbus habe im Mai in der Corona-Krise keine neuen Flugzeug-Bestellungen eingesammelt. Seit dem Jahreswechsel hätten sich die Netto-Bestellungen damit weiterhin auf 299 Verkehrsflugzeuge summiert.Auch die Auftragslage des Airbus-Erzrivalen Boeing bleibe kritisch. Immerhin seien im vergangenen Monat neun neue Bestellungen rein gekommen, allesamt für Frachtflugzeuge, darunter eine Militärversion der 737. Das gebe einen Punkt für Boeing - es stehe 0:1.Unterdessen habe Airbus im Mai 24 Jets der Reihen A220, A320 und A350 ausliefern können. Seit dem Jahreswechsel komme Airbus damit auf 160 Flugzeug-Auslieferungen. Der Hersteller habe seine Produktion wegen der Corona-Krise deutlich gedrosselt.Konkurrent Boeing habe derweil im Mai lediglich vier Verkehrsflugzeuge ausgeliefert. Der zweite Punkt (für die Mai-Auslieferungen) gehe an Airbus.Beim Thema Stornierungen gehe der Punkt wiederum an Airbus. Boeing habe im Mai nämlich 18 Stornierungen verkraften müssen, darunter 14 Jets des Typs 737-Max. Die Null-Storno-Quote für Airbus bringe das Zwischenergebnis 3:1.Beim Kursverlauf im laufenden Jahr habe jedoch Boeing dank des massiven Aufschwungs der vergangenen zwei Wochen derzeit die Nase vorn. Ein Punkt für Boeing - es stehe 3:2.Einen weiteren Punkt für Airbus gebe es von den Analysten. Von den 29 bei "Bloomberg" geführten Experten würden derzeit 18 Airbus für kaufenswert halten, aber nur 11 würden für Boeing-Käufe stimmen. Das durchschnittliche 12-Monats-Ziel würden die Analysten für Airbus aktuell bei 74,65 Euro sehen. Gerade habe die Schweizer Bank Credit Suisse Airbus auf "outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro bestätigt.Das Kursziel für Boeing würden die 29 gelisteten Analysehäuser im Schnitt bei 184,25 Dollar sehen. Die Kurse beider Flugzeugbauer würden aktuell also über den Erwartungen notieren.