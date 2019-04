Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (25.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", können Anleger bei der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) weiterhin zugreifen.Während der große US-Konkurrent Boeing weiterhin mit den Problemen seines einstigen Verkaufsschlagers 737 Max zu kämpfen habe und auch die Gewinnprognose kassiert habe, laufe es bei Airbus nach wie vor rund. Nun hätten die Anteile des Flugzeugbauers ein neues Allzeithoch markiert. Was sei jetzt zu tun?Diese Meldung passe in die derzeitige Nachrichtenlage: Die US-Fluglinie Southwest Airlines - bisher ein treuer Boeing-Kunde - erwäge nun offenbar erstmals ernsthaft auch auf Modelle des europäischen Flugzeugbauers zu setzen.Die Chancen stünden also gut, dass das ohnehin schon bis weit ins kommende Jahrzehnt hinein gefüllte Auftragsbuch von Airbus weiter wachsen werde. Dementsprechend gut laufe es auch für die Aktie.Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät weiterhin dazu, bei der Aktie von Airbus zuzugreifen. Das Unternehmen dürfte die Gewinne in den kommenden Jahren deutlich rascher steigern als Boeing und sei dennoch kaum höher bewertet als der Erzrivale. Investierte Anleger sollten an nach wie vor Bord bleiben (Stopp: 98,00 Euro). (Analyse vom 25.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.