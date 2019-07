Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die 737 Max entwickele sich für Boeing immer mehr zum Problem. Des einen Leid, des anderen Freud. Der europäische Rivale Airbus profitiere von der Schwäche des Gegners und sahne neue Milliardenaufträge ab. Die Aktie habe zudem ein neues Kaufsignal geliefert und eile von Hoch zu Hoch.Für die Airbus-Aktie gebe es zurzeit kein Limit: Der immense Wettbewerbsvorteil gegenüber Boeing, die starke Markttechnik und sehr gute Rahmenbedingungen würden für ein Engagement beim Flugzeugbauer sprechen. Wer den Turbo gekauft habe, lasse die Gewinne laufen und ziehe den Stopp auf Einstand nach, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2019)