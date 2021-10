(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

116,26 EUR -0,68% (04.10.2021, 13:30)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

116,06 EUR -0,50% (04.10.2021, 13:18)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (04.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Nachrichten für den europäischen Flugzeugbauer Airbus - einmal direkt, einmal indirekt. So habe sich die neue italienische Fluggesellschaft ITA mit Airbus auf eine strategische Zusammenarbeit verständigt und einen Großauftrag in die Wege geleitet. Zudem nehme die Lufthansa Anfang des kommenden Jahres vier weitere Airbus-Langstrecken-Jets in ihre Flotte auf.Die Lufthansa erhöhe beim Umbau ihrer Langstreckenflotte das Tempo und werde vier neue Airbus A350-900 leasen und so ihre A350-Flotte auf 21 Flugzeuge erhöhen. Angesichts derzeit niedriger Leasingraten und weiterer Lockerungen von Einreiseregeln in Nordamerika und Asien werde dem Lufthansa-Interkontnetz damit neues Leben eingehaucht. Lufthansa-Chef Carsten Spohr habe den Schritt vor der heute stattfindenden Konferenz des Airline-Verbands IATA angekündigt."Die Flottenmodernisierung ist aus meiner Sicht eine Säule, um die Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu bewältigen", habe Spohr der Agentur Reuters gesagt. Die neuen zweimotorigen A350-900 würden pro Passagier und 100 Kilometer Flugstrecke rund 2,5 Liter Kerosin verbrauchen. Das seien rund 30 Prozent weniger als bei ihren Vorgängermodellen. Die Flugzeuge sollten vor allem viermotorige Langstreckenflugzeuge der Airbus A340-Familie ersetzen. Die Flieger seien ursprünglich für Philippine Airlines bestimmt gewesen, die ihre Flotte nun umstrukturiert hätten.Außerdem liefere Airbus gleich 28 neue Maschinen nach Italien. Die neue italienische Fluggesellschaft ITA (Nachfolger der insolventen Alitalia) habe sich mit Airbus auf eine strategische Zusammenarbeit verständigt und den Kauf neuer Flugzeuge in die Wege geleitet. Wie das Unternehmen vor dem Wochenende mitgeteilt habe, sollten die ersten neuen Flugzeuge schon Anfang 2022 abheben.Zudem habe ITA beschlossen, weitere 31 Airbus-Maschinen für Kurz-, Mittel- und Langstreckenflüge über die Firma Air Lease Corporation zu leasen. Insgesamt sollten der Mitteilung zufolge 56 neue Airbus-Flugzeuge über ein Leasing bestellt werden, bei dem ITA deutlich bessere Konditionen erhalte als bislang Alitalia. Bis Ende 2025 wolle ITA eine Flotte mit 70 Prozent aus Maschinen der neueren Generation betreiben und damit Sprit sparen sowie den CO2-Ausstoß verringern.Die Airbus-Aktie zeige sich am Montag im DAX mit wenig veränderten Kursen in einem abgeschwächten Umfeld stabil bei 116,86 Euro.Die Airbus-Aktie pendle seit Tagen um ihren GD50 und habe dabei mehrfach versucht, die Widerstandszone zwischen 118 und 120 Euro zu überwinden - bislang vergeblich. Sollte der Durchbruch gelingen, wäre der Weg frei Richtung der Rekordhöhen des Jahres 2020, als der Airbus-Kurs fast bis 140 Euro angezogen habe.Engagierte Anleger halten ihre Papiere von Airbus weiterhin, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2021)