Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (09.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus habe im Mai 47 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden ausgeliefert. Seit Jahresanfang seien insgesamt 237 Flugzeuge an Kunden ausgeliefert worden, habe der DAX-Konzern am frühen Mittwoch in Toulouse mitgeteilt. Damit habe der Hersteller erst knapp ein Drittel seines Ziels erreicht, in diesem Jahr rund 720 Maschinen auszuliefern.Allerdings würden die Auslieferungen beim weltgrößten Flugzeughersteller üblicherweise gegen Jahresende anziehen. Im Mai habe Airbus Aufträge über 13 Maschinen hereingeholt. Von Januar bis Mai hätten die Bestellungen mit 173 Stornierungen bei netto 191 gelegen.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für Airbus nach den Auslieferungszahlen für Mai auf "buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe mit insgesamt 47 Maschinen zwei mehr ausgeliefert, als sie erwartet habe, so Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge seien schwächer als von ihr erwartet ausgefallen.Noch etwas höher sehe das Kursziel die US-Bank J.P. Morgan. Sie habe zuletzt ihr Kursziel von 180 Euro für die Airbus-Aktie bestätigt. In der jüngsten Studie zum europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektor empfehle Analyst David Perry Aktien aus diesem Sektor zu erwerben. Airbus würde sich dabei besonders anbieten, denn das Papier sei in einem "mehrjährigen Sweet-Spot", so Perry.Die Aktie von Airbus notiere derzeit mit 107,26 Euro deutlich unter den Kurszielen der Analysten. Aus charttechnischer Sicht wäre der Sprung über die Zone um den Bereich von 112 Euro wichtig. Gelinge dies, würde ein neues positives Signal generiert.Derzeit ist die Aktie von Airbus eine Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2022)Mit Material von dpa-AFX