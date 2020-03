Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (24.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Auch die Aktie des Flugzeugbauers Airbus sei im Zuge der Corona-Hysterie kräftig unter die Räder geraten. Viele Marktteilnehmer würden sich sorgen, dass der Konzern in diesem Jahr nur sehr wenig Flieger verkaufen werde. Nun kämpfe der Kurs eine Bodenbildung. Die heutige Studie einer Großbank dürfte dabei heute alles andere als hilfreich sein.So hätten nun die Experten der Société Generale ihr Anlagevotum für die Airbus-Anteile gleich um zwei Stufen von "buy" auf "sell" gesenkt. Zudem wandere die Aktie von der Liste der "Most" auf die "Least Preferred List". Das Kursziel sei kräftig von 155 auf nur noch 38 Euro gekappt worden.Analyst Zafar Khan habe betont, Airbus sei und bleibe ein starker Konzern, er sorge sich allerdings um den Kundenstamm. Er rechne nun damit, dass es bis zum Jahre 2022 von einem Rückgang der Auslieferungen um 10 oder 20 Prozent geben werde. Vor diesem Hintergrund habe er auch seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre deutlich reduziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: